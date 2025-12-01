4000萬打造月之冒險樂園 鹽水特色公園啟用

台南鹽水地區多了一處大型特色公園，斥資四千多萬元打造，公園內的遊具設計多樣化，讓一般公園升為特色公園。

圖／TVBS

孩子坐在擺盪設施，玩得不亦樂乎，一旁還有大型溜滑梯，全新的鹽水區特色公園正式啟用，打造充滿冒險想像力的遊戲空間。

小朋友：「(好不好玩)，好玩。」

隨著生活品質提升，大家對遊憩空間期待也越來越高，台南市以先有求、再求好的步調，將一般公園升級變成特色公園，鹽水區特色公園將是溪北地區的指標性大型公園。

台南市長黃偉哲：「我們台南市政府大概花了四千多萬，從我背後這遊具看起來，設備還滿多的。」

總經費4千多萬打造的特色公園，以冒險刺激、五感體驗為主軸，12月起正式啟用，也是市長黃偉哲任內完成的第73座特色遊戲場，未來也還有14座特色公園正在規劃或施工。

