4000萬買防寒衣 空軍曝反應不佳才再買

▲F-16戰機花東外海失聯，立委王鴻薇關切空軍防寒衣採購進度。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.08）

[NOWnews今日新聞] 花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉下落不明，國軍正動員海空兵力展開救援。針對外界質疑F-16飛官未配備防寒衣，擔憂辛柏毅未穿防寒衣，墜海過久恐難以抵擋低溫海水。對此，空軍官員今（8）日表示，防寒衣主要針對極地，會影響飛行操作，飛行員普遍反應不好，所以才再循商，預計3月底前會全數交貨完畢。

立院外交及國防委員會今日邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。

國民黨立委王鴻薇質詢時表示，網路上一些側翼說飛官沒防寒衣，跟在野黨立法院沒有通過1.25兆以及國防預算有關係，請問一下1.25兆裡面有含防寒衣嗎？

國防部長顧立雄回應說，防寒衣的預算是在114年就循軍購方式籌補，應該是去年的預算，去年12月底陸續交貨，應該在今年的3月可以交貨完畢。

王鴻薇問，F-16的戰機飛行員沒有防寒衣跟1.25兆或明年的國防預算無關，是不是？顧立雄說，「防寒衣的部分沒有在特別預算裡面。」

王鴻薇又問防寒衣採購數量跟交貨進度，空軍參謀長李慶然回答說， 大概是1300多件，因為去年下定了之後，慢速機的部分，400多套已經交了200套，因為戰鬥機的部分要比較符合量身定制，所以說這個部分陸陸續續在交貨，在五聯隊也已經有部分交貨，3月底會全部交完。

李慶然說，去年採購去年年底就開始交貨了。 王鴻薇問，如果交貨正常，為什麼這一次飛官辛柏毅卻沒有防寒意可以穿呢？李慶然說，司令也都非常的重視，空軍也做過很多的評估，因為這個防寒飛行衣主要是針對極地地區，它會影響到飛行操作，所以前面也評估過其他的飛行衣，它會影響到操作， 所以飛行員分析普遍的反應不好，所以也就再詢商，這次也很幸運地能夠買到這一套，大家都覺得還不錯，可以使用又不太妨礙到飛行操作的防寒飛行衣。

