401億預算未納光復重建！逾500災民上街陳抗

記者呂彥、龔芸可／花蓮報導

不滿縣府在明年度總預算中未明確編列災後重建經費，光復災民今（11）日一早動員超過500人北上花蓮市區，到縣議會與縣政府前陳情抗議，提出5大訴求，要求縣府負起重建責任。而在議場內，為了重建預算，花蓮縣議長張峻槓上國民黨議員，兩派人馬吵成一團。

花蓮縣府明年度總預算「未明確編列災後重建經費」，光復災民11日一早到縣議會與縣政府前陳情抗議。

花蓮縣議長張峻：「我現在不是在照議事規則喔？不然是什麼啦？」

花蓮縣議員：「程序會議、程序會議啦，我哪一條沒有議事規則？哪一條啦？你叫你的程序委員嘛。」

廣告 廣告

為了重建預算，花蓮縣議長張峻槓上國民黨議員吳建志，兩派人馬蜂擁而上，議場內吵成一團。

花蓮縣議員林玉芬：「只有程序審查，沒有逐級審查。」

花蓮縣議員鄭寶秀：「那麼厲害你去當總統啦。」

花蓮縣議場內為了災後預算編列也吵成一團。

為了議事規則吵翻天，議會內上演火爆場面，而議場外更是陳抗聲沒間斷。

光復災民：「聽聽光復人的聲音，聽聽光復人的聲音。」

手持布條、高喊口號，13台遊覽車、超過500位光復災民花蓮縣議會廣場集結，還有人開著怪手來抗議花蓮縣府，明年度401億元的總預算中竟然沒有納入光復鄉重建經費。

拖鞋阿公蘇建昌：「如果你要有擔當的政府能夠為老百姓做事，不是這樣子處理，而是你要方法、時間，跟什麼時候的政策，還有你什麼時候提案，這個才是我們今天的庶民老百姓要求。」

花蓮縣議長張峻：「損失無從理賠，不知道要找誰，大家現在投訴無門，只好走上街頭。」

花蓮縣議會三度發函要求縣府調整預算，依舊沒被納入，災民代表在議會前遞交陳情書，表達強烈不滿，更提出包含災後復原列入年度總預算、成立災後復原推動委員會、定期舉辦重建說明會等五大訴求。

光復災民提出五大訴求。

光復災民：「光復要重建，縣府要編預算，縣府要編預算。」

花蓮縣副縣長顏新章：「依規定，依規定都有，我們自己都會辦理，好不好？」

抗議隊伍從議會出發，步行前往縣府，縣府一句「依規定」，災民們恐怕難以接受。

更多三立新聞網報導

小粉紅call in喊一中被電爆！苗博雅反問「何時收回國民黨？」他尷尬了

蔣萬安批禁小紅書 苗博雅：可藉雙城論壇「去母公司拜訪」請他配合打詐

助理費除罪化撤案連署！藍營內傳「要查誰有簽」 傅崐萁辦公室回應了

花縣總預算401億未納光復重建！張峻怒：我乾脆不幹了

