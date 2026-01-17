401(k)擬可提前領當購屋首付 最快下周公布方案

白宮國家經濟委員會(NEC)主任哈塞特(Kevin Hassett)16日在福斯財經新聞網(Fox Business)表示，川普總統將於下周在瑞士達沃斯(Davos)舉行的世界經濟論壇上公布一項計畫，允許美國民眾提前提領其401(k)退休帳戶作為買房頭期款。

解決住房負擔危機 細節待定

華爾街日報報導，哈塞特指出，該計畫的運作機制仍在討論中，並未說明太多細節，也沒有清楚說明它將如何不同於現行制度。白宮發言人英格爾(Davis Ingle)也未進一步說明這項即將提出的方案，只說「政府致力於探索一切可能的工具，為美國人民帶來實質成果。」

3成首購族：房屋頭款最難存

由於房價高漲、房貸利率居高不下，愈來愈多民眾無力購屋，美國房市已連續三年陷入停滯。根據全國房地產商協會(National Association of Realtors)去年一項調查，約30%的首購族表示存夠頭期款是買房過程中最困難的部分之一；約22%的首購族說頭期款是靠親友贈與或借款。

目前，59歲半以下的首購族可以從個人退休帳戶(IRA)中提領最多1萬元作為買房用途，不需支付罰款。但401(k)與其他雇主型退休帳戶中一般不允許提早提領，除非支付10%罰款。政府目前已允許在59歲半前，可因特定因素(如身心障礙、大學學費、部分醫療支出、末期疾病、聯邦政府宣布之重大災害)免罰金提前提領，不過即使如此仍需繳納所得稅，且這些例外條款某種程度上牴觸了退休帳戶的設計初衷。絕大多數401(k)計畫也允許員工因任何理由向自己的帳戶借款，包括買房用途，這項提案可能有助於那些覺得自己無力償還401(k)貸款、但又需要頭期款資金的人。

學者：若供給不足 恐推高房價

川普近期密集提出多項政策想法，試圖緩解民眾生活成本壓力，其中許多聚焦在住房負擔能力危機上，由於401(k)與IRA提領規則明確規定在稅法中，川普的許多想法可能需要立法才能實現。住房負擔性面臨的最大問題，是市場上缺乏價格可負擔的房屋。一些房地產經濟學者警告，如果住房供給增加不了，政府刺激需求的政策反而可能進一步推高房價。

目前仍不清楚川普提案是否會允許提領401(k)作為頭期款的人，在日後逐步將資金補回帳戶。哈塞特表示其中一種可能性是屋主可將其房屋淨值的10%存入401(k)帳戶，在退休前讓這筆錢成長。不過雇主型退休計畫通常提供的投資選項中，並不包含個人住宅淨值。

哈塞特16日也暗示白宮正淡化川普先前提出的一年內信用卡利率上限10%之構想，因為共和黨領導層對此反應冷淡；哈塞特推測銀行可能會自願推出符合川普想法的「川普卡(Trump Card)」，但並未提供細節。

