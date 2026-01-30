408元限定爆米花桶也救不了？《梅蘭妮亞》紀錄片票房慘淡 引發爭議

記者林宜君／台北報導

美國第一夫人梅蘭妮亞的紀錄片《梅蘭妮亞》（Melania）即將於1月29日在全美正式上映。（圖／翻攝自網路）

美國第一夫人梅蘭妮亞的紀錄片《梅蘭妮亞》（Melania）即將於1月29日在全美正式上映，電影院特別推出限定版爆米花桶，售價12.99美元（約 408 元台幣），掀起影迷搶購熱潮，成為話題焦點。紀錄片《梅蘭妮亞》由《尖峰時刻》系列導演布萊特•瑞納（Brett Ratner）執導，聚焦梅蘭妮亞在川普總統第二任期前20天的生活與心路歷程，梅蘭妮亞本人亦身兼本片執行製作人。片中呈現她的私人與公眾生活細節，引發關注。

為配合紀錄片上映，戲院推出「梅蘭妮亞限定版爆米花桶」，售價12.99美元（約408元台幣）。（圖／翻攝自Consequence Daily IG）

為配合紀錄片上映，戲院推出「梅蘭妮亞限定版爆米花桶」，售價12.99美元（約408元台幣），不僅是觀影周邊收藏品，也象徵電影宣傳策略的一部分。不過，上映前這款爆米花桶已出現在電商平台eBay上販售，來源尚不明。Gizmodo指出，近年美國戲院推出電影主題爆米花桶已成趨勢，包括《魔法壞女巫》、《超人》與《阿凡達：火與燼》等，也曾因設計略顯「暗示性」的《沙丘：第二部》爆米花桶登上新聞。

「梅蘭妮亞限定版爆米花桶」不僅是觀影周邊收藏品，也象徵電影宣傳策略的一部分。（圖／翻攝自Consequence Daily IG）

Regal 連鎖影院高級公關表示：「自2023年 7 月《芭比》上映以來，我們經常針對各類電影提供具收藏價值的電影主題容器，包括非虛構類作品。《梅蘭妮亞》的推出是延續這種潮流。」然而業界指出，對紀錄片推出主題爆米花桶仍屬罕見案例。雖然上映前就引發話題，但專家預測《梅蘭妮亞》票房表現將不佳。亞馬遜米高梅影業（Amazon MGM Studios）為本片支付4,000萬美元發行費，另花3,500萬美元行銷，全美約 1,500 家戲院上映，但票房估計僅300萬美元左右。

電影首映前，梅蘭妮亞在白宮東廂舉辦放映會，蘋果執行長庫克（Tim Cook）也到場，隨即引發部分公眾批評。亞馬遜未提供影評人試映，社群平台Letterboxd上已出現大量差評，其中有人寫道：「我真的不在乎，你呢？半顆星。」評論提及梅蘭妮亞曾在川普任期推行的移民政策爭議。儘管票房與評論不被看好，《梅蘭妮亞》仍透過周邊商品與紀錄片本身的話題性吸引影迷關注，尤其是限定版爆米花桶，更成為電影宣傳亮點，售價400多元台幣的收藏價值與話題性兼具。

