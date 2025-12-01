4080包全數售出！消費者恐吃下肚「問題鯛魚片」曝光 全聯公布退貨辦法

記者林昱孜／高雄報導

問題鯛魚排曝光！高雄市衛生局9月底前往全聯路竹中正店抽驗，發現「台灣鯛魚排」檢驗出不得驗出的動物「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，於11月27日要求下架。不過，全聯高雄市分店共進貨4488包，已經有4080包售出，恐進了消費者肚子，全聯在官網公布退貨辦法。

衛生局食品衛生科技正鄭慧君說明。（圖／翻攝畫面）

全聯超市販售的冷凍「台灣鯛魚排」料理方式多變，且方便快速，豈料，竟然被驗出，動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準。外包裝曝光，該款「台灣鯛魚排」在高雄全市分店進貨4488包，已經售出4080包，剩下的408包全數下架。

全聯公布退貨辦法。（圖／翻攝全聯官網）

全聯在官網貼出公告，即日起下架商品接受退換貨或退線，凡買到「台灣鯛魚排（大）（效期:2027年9月16日）」，可持交易發票及商品至原門市辦理。高雄市衛生局說明，該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。



