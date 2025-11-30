41共機艦出籠「25架次越中線」三面環台 國軍嚴密監控

國防部今（30）日發布最新台海周邊動態，統計自29日上午6時起至30日上午6時止，共偵獲共機逾越中線共25架次，進入台灣北部、西南與東南空域，在台灣海峽中線周邊持續活動。

根據國防部30日的統計，共偵獲共機27架次，逾越中線進入北部、西南及東南空域25架次，同一時段內另偵獲中國大陸海軍軍艦共艦11艘、與中國大陸公務船3艘，顯示其機艦編隊仍在台海周邊密集運作。

國防部強調，面對空海壓力，岸置飛彈系統與海空任務機艦維持高強度戰巡，並表示，所有動態皆已納入先期掌握，國軍防空與海巡戰備保持正常運作，並依程序實施監偵、跟監與必要反制整備，以確保領空與海域安全。

近日中國大陸軍事機艦編隊近期跨線頻率升高，也凸顯台海軍事對峙仍在持續升溫中。國軍也將持續運用空情監控作業網與火力防空系統，全程戒備監控，保持密切應對。

