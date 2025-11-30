41共機艦出籠「25架次越中線」三面環台 國軍嚴密監控
國防部今（30）日發布最新台海周邊動態，統計自29日上午6時起至30日上午6時止，共偵獲共機逾越中線共25架次，進入台灣北部、西南與東南空域，在台灣海峽中線周邊持續活動。
根據國防部30日的統計，共偵獲共機27架次，逾越中線進入北部、西南及東南空域25架次，同一時段內另偵獲中國大陸海軍軍艦共艦11艘、與中國大陸公務船3艘，顯示其機艦編隊仍在台海周邊密集運作。
國防部強調，面對空海壓力，岸置飛彈系統與海空任務機艦維持高強度戰巡，並表示，所有動態皆已納入先期掌握，國軍防空與海巡戰備保持正常運作，並依程序實施監偵、跟監與必要反制整備，以確保領空與海域安全。
近日中國大陸軍事機艦編隊近期跨線頻率升高，也凸顯台海軍事對峙仍在持續升溫中。國軍也將持續運用空情監控作業網與火力防空系統，全程戒備監控，保持密切應對。
其他人也在看
提7點國防「男女都服役2年」 北市議員侯漢廷嗆：誰反對就是中共同路人
總統賴清德宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。國民黨台北市議員侯漢廷提出7項「強化國防」規劃，駁斥自己是「中共同路人」，認為應該從明年起延長兵役至2年，且男女皆須服役，直言「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
"海鯤號"今第5次海測 軍事迷搖旗鼓勵超熱情
南部中心／陳凱茂、陳姵妡 高雄報導海鯤號上午八點多，第五次出海測試，雖然連續兩天出海，軍事迷熱情不減，不只到場拉紅布條鼓勵，還有人搖旗吶喊打氣，相當熱情，甚至有軍事迷特地帶著繪畫用具，在港邊畫畫，保存海鯤號的身影。海鯤號第五次出海測試，仍有許多軍事迷特地到場加油，還有軍事迷帶繪畫用品來畫海鯤號。（圖／民視新聞）軍事迷：「台船加油。」軍事迷在岸邊揮舞旗幟，拉起紅布條，大聲替海鯤號加油，同時還有軍事迷，帶著繪畫用品，來到港邊畫下海鯤號身影。軍事迷：「透過這樣的方式，來認識這個議題，也把這個議題帶回去，大家一起來認識它，討論它。」雖然天氣有些灰濛濛，但海鯤號仍準時進行第五次出海測試，在海軍陸戰隊突擊艇、海巡跟台船工作船，護送下出港，預計再次進行浮航測試，做最後階段的調校。軍事專家紀東昀：「昨天測試非常的順利，從早上八點半到下午五點半，整個時程他們非常的緊湊，幾乎把所有所需要，運用到所有的裝備設備，全部都測試完畢，今天才有辦法緊接著進行，第五次的出海測試。」台船公司表示，海鯤號已順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。（圖／民視新聞）海鯤號在周四進行第四次海測，早上出航，直到天色漸暗才返航，台船公司表示，目前已順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試，其餘浮航測試項目規劃將於近期執行，何時能進行潛航測試，也引起外界關注。軍事專家紀東昀：「就是模擬在潛航狀態，所要做的相關科目，都會在今天先做一個練習，一個預演，然後來方便在短期內，安排潛航測試，是最重要的整個全艦水密狀態，所以之前傳出來有什麼樣滲漏的情況，相信都已經沒有這個狀況，而且相信之前也是誤傳。」也因海鯤號，原訂在11月底交艦的計畫確定延宕，恐面臨依約計罰，現在台船連續在一周內出海兩次，把握時間進行海測，要盡速規劃下一階段的潛航測試，力拚盡早進入交艦程序。原文出處：國艦國造！ 「海鯤號」今第5次海測 軍事迷搖旗鼓勵超熱情 更多民視新聞報導不滿台灣軍購？配合中艦「聯合戰備警巡」 國防部偵獲23架軍機擾台何鷹鷺穿綠衣喊退黨 鄭麗文：KMT是有制度的政黨交艦計畫延遲 海鯤號再度出海進行第4次測試民視影音 ・ 1 天前
徐斯儉出任國防部副部長 賴清德盼襄助顧立雄「注入全新動能」
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導總統府發言人郭雅慧今（28）日表示，總統賴清德已正式任命徐斯儉博士出任國防部軍政副部長。徐斯儉為美國哥倫比亞大學政治學博士，現任國安會諮委，歷任外交部政務次長（2018年至2020年）、國家安全會議副秘書長（2020年至2025年），任內表現傑出，歷練豐富完整。郭雅慧說，總統期望借重徐博士在國安與國際事務上深厚的專業背景與實務經驗，襄助國防部長顧立雄為我國國防的革新與強化注入全新動能。郭雅慧指出，徐副部長在國安及外交領域深耕多年，擔任國安會副秘書長與諮詢委員期間，積極協助國防部推動與國際友盟的各項軍事交流與合作計畫。他曾多次率團參與臺美間的重要對話，並實際參與多項關鍵會議，與美方政軍界人士互動密切且熟稔。在現任國防部長顧立雄擔任國安會秘書長期間，徐博士更全力協助，深入參與各項國防改革規劃，對國防事務有深刻且全面的掌握。總統府發言人郭雅慧。（資料照／取自Flickr；作者總統府）郭雅慧進一步說明，徐副部長在任職外交部政務次長期間起，即兼任財團法人國防安全研究院董事一職，對國防院的院務發展與政策研究提供諸多具體意見。在國際戰略交流方面，徐副部長多次出席包括柏林安全會議（Berlin Security Conference）、哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HFX）、雷崗安全對話（Raisina Dialogue）及華沙安全論壇（Warsaw Security Forum, WSF）等多項重要國際安全會議，與各國國防安全領域的專家及官員保持良好且密切的互動。總統府期許徐副部長上任後，持續發揮其國際視野與戰略長才，襄助國防部顧立雄部長落實各項強化國防目標，深化友盟關係，確保國家安全。原文出處：快新聞／徐斯儉出任國防部副部長 賴清德盼襄助顧立雄「注入全新動能」 更多民視新聞報導徐春鶯涉反滲透法遭羈押！律師曝「1重罪」：可判10年徐春鶯涉犯反滲透法等罪羈押！卓冠廷提柯昔言論：現在可以評論了吧？馬克宏肯定台灣應對資訊戰值借鏡 林佳龍：願向世界分享經驗民視影音 ・ 1 天前
澎湖大行軍! 天弓三型飛彈首度公開亮相 民眾搶拍照
南部中心／廖璟華、陳芷萍 澎湖報導2025澎湖大行軍活動29日在漁翁島遊客服務中心前廣場熱鬧登場，現場吸引一千多名民眾和遊客參與，澎防部步兵營和空軍馬公基地勤務隊也動員近百名官兵一起行軍，空軍甚至首度公開展出天弓三型飛彈，不少民眾紛紛拍照，感受國軍的實力。2025澎湖大行軍活動29日在漁翁島遊客服務中心前廣場熱鬧登場，現場吸引一千多名民眾和遊客參與。（圖／民視新聞）參加民眾高喊:「國軍戰力強！」「2025澎湖大行軍」首梯活動熱鬧登場，澎湖漁翁島遊客服務中心前聚集上千名的大朋友小朋友，還有不少遊客，澎湖防衛指揮部步兵營與空軍馬公基地勤務隊也分別出動近百名官兵共襄盛舉，高舉著國旗，一起跨越跨海大橋。小朋友穿著迷彩服，和大人們一起頂著東北季風，橫越25公里的跨海大橋，藉由行軍的過程，認識澎湖獨特的風貌和軍事文化，是澎湖秋冬最具代表性的全民健走活動。澎湖縣長陳光復：「很開心今天天氣很好，我們辦這個逆風行走，表示澎湖人戰風戰浪的精神。」活動中，空軍首度公開展出天弓三型飛彈，不少民眾紛紛拍照，感受國軍的實力。（圖／民視新聞）現場還有最新武器裝備展示，最受矚目的就是日前進駐澎湖的天弓三型防空飛彈，首度在澎湖公開展示，吸引大批民眾爭相拍照，就連外國遊客也很好奇。民眾：「看到都非常驚訝振奮，因為這是台灣的軍方，在空軍最強大的防空武器。」民眾：「我覺得我們台灣很棒，防衛能力真的很好。」馬來西亞遊客：「看起來好棒，沒有用過我不知道啊，你要打仗的才知道啊，不過不要打仗，最好不要打仗。」國軍弟兵：「瞬間用力，大力往前拉一次往前拉。」民眾也能親自下場體驗拉炮。在台海情勢緊張之際，結合全民國防教育，讓國人了解國軍實力和軍事防衛的重要性。原文出處：澎湖大行軍！ 天弓三型飛彈首度公開亮相 民眾搶拍照 更多民視新聞報導"海鯤號"今第5次海測 軍事迷搖旗鼓勵超熱情國造潛艦「海鯤號」今第五度海測 交艦進入最後倒數「中國5大新軍事據點」曝光 美國防部：4年內飛彈增至3500枚民視影音 ・ 17 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 2 小時前
MLB》高薪低效！美媒盤點「最糟長約」2日籍球星上榜
美媒《Bleacher Report》29日公布2026年大聯盟「最糟長約」前10名，其中兩位日籍球星上榜，分別是教士隊達比修有（第3名）與紅襪隊吉田正尚（第6名），引發球迷關注。中時新聞網 ・ 15 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 15 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 19 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
侯漢廷主張男女皆兵、服役2年 再喊：誰反對就是中共同路人
新黨台北市議員侯漢廷29日在臉書發文，以「全力支持賴清德國防政策，且還要加碼」為題，拋出多項高強度「全民備戰」主張，包括延長役期、性別不分全民服兵役、大規模撤離演練、提高稅收補充軍費等，並表示，「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前