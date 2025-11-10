41名勞工喪命企業仍領補助 黃國昌怒批經濟部失職

立法委員黃國昌今(10)日召開記者會,揭露《產業創新條例》執行漏洞,違法企業仍持續領取政府補助。根據審計部113年度報告,111至113年度經濟部、農業部、數發部依產創條例補助企業,其中違法廠商高達4,062家,補助金額達256億餘元。更嚴重的是,38家企業發生重大職災造成41名勞工死亡,仍獲補助6.7億元。

黃國昌指出,儘管《產創條例》第70條明定,嚴重違反環保、勞工或食安法規的企業,應追回違法期間獲得的補助,但111、112年環境部、勞動部等機關認定8家受補助企業違法情節重大,補助金額共6,233萬元,經濟部實際卻僅追回1家25萬元補助。

以敬鵬公司為例,111年遭罰105萬、112年遭罰160萬,經濟部以「已採改善措施」為由認定違法非屬情節重大,未追回補助,但該公司113年又遭罰60萬元,顯示問題持續存在。黃國昌質疑,經濟部透過內部審查會「綜合認定」違法情節是否重大,已僭越母法權限,使追回補助形同具文。

黃國昌呼籲政府落實法律規定,對違法企業確實追回補助,才能真正提升企業社會責任,保障勞工權益與環境安全。

