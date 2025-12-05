41品種貓將公開抽籤認養 限彰化縣民、一年內禁轉讓

彰化縣動防所安置的41隻品種貓，已完成絕育，且健康狀況穩定，將在12月12日、19日，分二梯次4場次，開放認養。（彰化縣政府提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣「天使之戀貓園」業者因遭詐騙園區將被拍賣，而無力照顧貓隻，導致飼養環境髒亂，部分貓隻有眼睛或呼吸道感染問題，彰化縣動物防疫所日前將園區內41隻貓隻全數帶回安置，因貓隻皆已完成絕育，且健康狀況穩定，將開放認養，由於都是品種貓，民眾除需登記抽籤外，為避免貓隻再淪為交易商品，動防所開出兩但書，即需設籍彰化且1年內不得變更飼主。

動防所在上月21日到「天使之戀貓園」稽查，查獲貓隻共41隻，部分貓隻有眼部或呼吸道感染症狀，飼養環境也髒亂不潔，動防所除依《動物保護法》開罰，並限期改善，但因業者表示無力負擔動物醫療費用，無法在期限內改善，動防所最終將41隻貓隻沒入，全數帶回縣內流浪狗中途之家進行收容、醫療及照護。

動防所表示，目前所有貓隻皆已完成絕育，且健康狀況穩定，將分二梯次以公開抽籤方式提供民眾認養，因此次都是品種貓，為避免貓隻被認養後，淪為商品交易，因此限制設籍於彰化縣之民眾認養，且1年內不得變更飼主，以利掌握流向，及後續飼養情形追蹤訪查。

動防所將分別在12月12日、19日，分二梯次4場次，於彰化縣流浪狗中途之家辦理公開認養作業，上午場須於9點50分、下午場須於13點50分前完成報到手續，未完成報到手續者視同放棄，參與抽籤人員需出示國民身分證正本審核確認是否符合資格始得參與抽籤，如果同一隻貓有多人登記認養，當日將唱名依編號放置籤桶，以公開抽籤方式決定認養人。

民眾可至「全國動物收容管理系統」網頁查詢待認養貓隻之照片與基本資料，認養之民眾先至報名網址登記報名，每人以登記1隻貓咪為限，詳細報名資訊可至彰化縣動物防疫所最新消息查詢。

