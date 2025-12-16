41坪的夢想之家，大客廳 X 異材質交織實現夢想生活

編輯 陳思靜｜圖片提供 哩里室內裝修

小編帶你看好宅

當理想遇見實踐，家的輪廓便在時光中緩緩清晰。這座坐落於靜謐之地的現代簡約風新成屋，本案從預售階段便由設計師深度參與，在經歷多重打磨後，終於為一家四口實現了他們對「理想家園」的所有想望。



屋主期待居住空間能成為承載親密生活的容器，同時兼具開闊尺度的安居之所。通過設計師的規劃，四房的格局規劃在41坪的空間中顯得從容有度，一樓的佈局，巧妙地將客廳尺度設定得比廚房更為宏大，突顯了家庭聚會與休閒機能的核心地位。同時一樓梯前設計半穿透屏風，提供遮擋與引光功能；連動橫拉門與階梯收納櫃形成一體成型的設計語彙，導引視線也遮蔽穿堂煞。



以石材、霧感塗料與玻璃等異材質的交織為基底，整合了虛實穿透與沉穩的色調，詮釋極致簡約與內斂的張力。除此之外，收納機能的「藏」與「露」處理得恰到好處，大量隱藏式的櫃體維持了視覺的純粹，而精選的展示區則成了生活品味與回憶的舞台，於極簡之中展現出豐富的層次感與空間張力。電視牆為空間中靈魂聚焦的主牆，挑選冰種水晶大理石材以其水平紋理，宛如雲霧在空間中緩緩流動，成為令人屏息的藝術端景。

小編的最愛

二樓的主臥以靜謐舒適為主軸，配備大容量的收納機能與愜意的休憩單椅，更擁有眺望私家庭院花園的絕佳視野。步入三樓，空間敘事轉為個性化的色彩。男孩房以暖灰黑色為基調，呈現挑高的質感；女孩房則以輕盈的粉橘色系搭配收納牆櫃與打燈窗景，特別是圓弧櫃角的設計，巧妙柔化了視覺，營造出輕鬆親切的氛圍。

廣告 廣告

哩里室內裝修設計有限公司／林敬文、劉顓瑜

地址：台中市烏日區三榮北一路23號

電話：04-23359300

Email：lili.design.dir@gmail.com

網站：https://www.lili-design.net/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>哩里室內裝修設計有限公司

立即聯絡>>>哩里室內裝修設計有限公司