41年來從不過聖誕節！大牙深夜吐心碎內幕 1份禮物讓她轉念

曾出身黑澀會的女星「大牙」周宜霈今年8月與羽球教練廖勛威宣布離婚，5年婚姻畫下句點。大牙恢復單身後，仍透過社群平台與粉絲分享生活近況。聖誕節將至，她近日在臉書發文，首度揭露多年來對聖誕節冷感的原因，一段真摯心聲意外引發網友共鳴。

大牙分享今年的第一份聖誕禮物，是一顆發光的聖誕樹。（圖／宜霈vs大牙臉書）

大牙透露，自己活了41年，住處第一次出現聖誕樹。她坦言，過去從不在家中佈置任何聖誕裝飾，並非不喜歡節日氣氛，而是背後藏著一段難以釋懷的回憶。她回憶，年輕時的初戀正是在聖誕節分手，「曾經一個很重要的人，聖誕節永遠不在身邊」，也讓她多年來對這個節日始終保持距離。長久以來，她的聖誕節，幾乎只剩下高中同學會的交換禮物，從未真正為自己過節。

大牙分享，自己今年收到的第一份聖誕禮物是一棵會發光的聖誕樹。她透露，當天凌晨5點起床工作，一路忙到隔天凌晨1點半，身心俱疲下，卻還是用最快的速度將聖誕樹組裝完成。當燈光亮起的瞬間，她忍不住對著聖誕樹發呆，想著「原來聖誕樹這麼漂亮」，也讓原本簡單的小屋，多了一份久違的節日溫度。

貼文最後，大牙寫下「小小亂亂的毫宅，突然有點過節氣氛了，謝謝媽媽」，也公布送出這份溫暖禮物的人，其實是她在鄉土劇《百味人生》中飾演母親的演員苗真所贈。貼文曝光後，許多粉絲在底下留言祝福，「生活有點儀式感很好啊」、「很棒、很特別的一份禮物，讓妳可以在家享受聖誕節的氛圍」、「繼續支持大牙」、「很棒喔！願妳一切順心如意」。

