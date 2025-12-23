41年沒過的耶誕節！大牙深夜揭「心碎回憶」 一份禮物讓她改觀

大牙透露，一直對耶誕節無感，且心碎的回憶都與耶誕節有關。（翻攝大牙臉書）

41歲女星大牙（周宜霈）今（23日）凌晨在社群網站發文，透露從來沒有過耶誕節，家裡也不曾有過耶誕樹，並透露過去的心碎回憶。但一直到今年，她收到一份特別的禮物，讓她對耶誕節改觀。

過去心碎的回憶都在耶誕節？ 大牙吐心聲

大牙在臉書分享住家照片，客廳放有一個耶誕樹的燈飾。她發文：「活了41年，第一次住的地方有了聖誕樹，為什麼？因為我對聖誕節一直都挺無感的，從來不會在家裡佈置。」

大牙接著寫道：「初戀是在聖誕節分手的，曾經一個很重要的人聖誕節永遠不在身邊，然後，就沒有然後了。」

大牙分享住家客廳的耶誕樹燈飾。（翻攝大牙臉書）

這份特別的禮物是誰送的？ 原來是她

大牙表示，這些年，她的耶誕節一直都只是留給高中同學會的交換禮物，今年當然也不例外，「但是今年的第一份聖誕禮物，是一顆發光的聖誕樹」。她透露，在凌晨5點起床工作到凌晨1點半，明明快累垮了，但還是用最快的速度把耶誕樹組起來，然後看著發呆到凌晨。

大牙說：「原來，聖誕樹這麼漂亮呀！小小亂亂的毫宅，突然有點過節氣氛了。」最後她寫道：「謝謝媽媽。」原來這棵耶誕樹，是在《百味人生》中飾演她母親的女星苗真送的。

許多網友留言：「很棒、很特別的一份禮物，讓妳可以在家享受聖誕節的氛圍」「很棒喔！願妳一切順心如意」「耶誕節天氣也冷，注意保暖」「幸好是小棵的聖誕樹，如果布置太大棵會太累。」有人說：「我懂節日失去的感覺」，大牙回應：「我好早就失去了。」

