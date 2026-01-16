41歲二寶媽1年甩肉30kg！戒飲料、健身「變運動辣妹」 女兒驚豔狂讚漂亮

2026年1月，貴州貴陽一名41歲、育有兩名孩子的蔣姓女子，因一年內成功減重30公斤，在網路上引起討論。她透過戒掉飲料、規律運動，體重從90公斤降到60公斤，體檢數據也恢復正常，變化之大，連女兒都忍不住稱讚：「媽媽你是最漂亮的！」

蔣女的體重曾一度高達90公斤，每天至少喝兩杯全糖飲料，三餐多半仰賴重油、重鹽的外食，長期下來出現高血脂、脂肪肝等問題。醫師在檢查後明確提醒，若不減重，健康狀況恐怕會持續惡化。拿著體檢報告離開醫院時，她看到路邊玩耍的孩子，開始認真思考自己的身體狀況，並下定決心調整生活習慣。

她首先從飲食下手，全面戒掉含糖飲料，也刻意避開精緻加工食品。剛開始戒飲料時並不輕鬆，習慣高糖飲食的她，前幾天常覺得沒精神、情緒煩躁，經過飲料店時也曾猶豫停下腳步，但想到體檢報告上的數字，以及孩子們的期待，她仍選擇轉身離開，改喝溫水或檸檬水。

接著，她走進健身房開始運動。初期連最輕的啞鈴都舉不起來，做完一組深蹲就累到坐在地上，肌肉痠痛幾乎天天出現。她沒有勉強自己，而是安排循序漸進的訓練方式，從簡單的有氧運動開始，再慢慢加入啞鈴、槓鈴訓練；每週運動5次，每次至少1小時，同時戒掉外送，自己準備少油、少鹽的家常料理。

隨著時間累積，體重逐步下降，從90公斤減到75公斤，再到60公斤。現在的她每天固定運動約80分鐘，各項健康指標恢復正常，身體狀況明顯改善。她的轉變在網路上被廣泛分享，不少人留言討論，也有網友驚訝她的改變「差很多」，她的女兒更在一旁抱著她直誇：「媽媽你是最漂亮的！」

