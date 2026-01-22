社會中心／綜合報導

基隆的這一場社區火警，不僅奪走民眾一條命，還有41歲的消防小隊長〝詹能傑〞，也不幸殉職！在搶救過程中，詹能傑為了救出受困民眾，三度進入火場，和死神搶人，甚至把自己的氧氣面罩摘下來，給民眾戴上，但最終無情惡火，還是帶走2人性命，但基隆消防明明配有〝共生面罩〞，為何沒有使用，後續也要調查。

消防員隊員身上裝備，都來不及脫掉，就拼命拉著擔架，衝到救護車旁，因為上面躺著的，是他們的小隊長-詹能傑。消防人員：「快點快點去救能傑，消防人員，可能是不知道在裡面，消防人員，最裡面廚房最裡面，消防人員，快點啦擔架呢擔架啦。」詹能傑3度冒著生命危險，衝入火場，終於找到受困民眾，他一心只想平安把人救出，毅然決然脫掉自己的氧氣面罩，給民眾戴上，最後沒能撐著走出火場，不幸殉職。消防義消：「他（詹能傑）喊說面罩我說沒有，我轉頭摸到怎麼摸到他的臉。」

41歲勇消詹能傑三進火場殉職 "摘面罩"捨身救人

火場裡，消防員脫下面罩，無疑是把自己推向死亡邊緣，但詹能傑進入火場救人前，仍心繫隊員，還特別叮嚀同仁注意安全。基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑：「全部都是衣服你們要小心一點，你只要不小心碰到就山崩了，要小心一點。」最後因為屋內雜物太多，地形複雜，詹能傑決定自己再進去火場，但第三次的救援行動，沒能躲過死神的手！基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，警專23期畢業，資歷20年，曾投入復興空難、普悠瑪翻覆等重大勤務，他的弟弟詹庭豪，也是消防員，只不過才剛過完119消防節，詹能傑就不幸殉職，除了火場雜物擋門之外，當時有沒有兩人一組？為何沒有使用共生面罩，可能也是關鍵問題之一。









41歲勇消詹能傑三進火場殉職 "摘面罩"捨身救人

消防署長蕭煥章vs.記者：「共生面罩的部分可以幫我們講一下嗎，這個讓我們事後去調查完再說好不好，我們去了解一下謝謝。」這10年間，全台消防人員因公殉職的人數高達24人，火災對消防來說是敵人，救人則是天職，但殉職絕對不應該是消防人員的宿命。





