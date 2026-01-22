社會中心／綜合報導

基隆的這一場社區火警，不僅奪走民眾一條命，還有41歲的消防小隊長〝詹能傑〞，也不幸殉職！在搶救過程中，詹能傑為了救出受困民眾，三度進入火場，和死神搶人，而他疑似為了機動性，沒有帶共生面罩，還把自己的氧氣面罩摘下來，給民眾戴上，因而喪命。

消防人員：「能傑你給我起來啦能傑，詹能傑你給我起來喔。」消防員隊員身上裝備，都來不及脫，就拼命拉著擔架，衝到救護車旁，因為上面躺著的，是他們的小隊長詹能傑。消防人員：「快點快點去救能傑，可能是，不知道，在裡面，最裡面廚房最裡面，快點啦，擔架呢擔架啦。」詹能傑3度衝入火場，最後沒能撐著走出來，不幸殉職，但最讓人痛心的是，他在第三度進入火場救人前，仍心繫隊員，還特別叮嚀同仁注意安全。基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑：「全部都是衣服你們要小心一點，你只要不小心碰到就山崩了，要小心一點。」沒想到最後的叮嚀成了道別，而和詹能傑一同進入救援的義消，回想當時的情況，真的很危急。

41歲勇消詹能傑三進火場殉職 「摘面罩」捨身救人

41歲勇消詹能傑三進火場殉職 「摘面罩」捨身救人（圖／民視新聞）盧姓義消：「能見度只有三十公分左右而已，他跟我喊他要面罩的時候，我就摸到他的臉，我才喊一句 你的面罩呢，但是他沒有回答我，就沒幾下他就倒了。」火場裡脫下面罩，給受困民眾戴上，無疑是把自己推向死亡邊緣，如今傳出，詹能傑為了增加救援的機動性，沒有帶共生面罩進入火場。新北消防局宣導影片：「消防員跟民眾用同一支氣瓶在使用的時候，他會同時消耗消防員的氣量。」共生面罩的原理，就是消防員會將氣瓶另外一個管線，接在共生面罩，給民眾戴上，共用氣瓶內的氧氣，相對的也會加速耗氧量，救人工具同時也成為消防人員的隱形殺手。

41歲勇消詹能傑三進火場殉職 「摘面罩」捨身救人

41歲勇消詹能傑三進火場殉職 「摘面罩」捨身救人消防員工作促進權益協會理事翁立思：「共生面罩過去是基本配備，但後來有發現，反而會害我們氣量耗損太快，反而會雙雙受困在裡面。」除了共生面罩之外，目前還有一種叫做「供氣包」的設備，它能夠讓消防員快速為受困民眾提供呼吸空氣，不需要共用氧氣，但目前這項設備只有桃園的消防局，才有全面配發。這10年間，全台消防人員因公殉職的人數高達24人，雖然救人是天職，但殉職不該成為每位消防員的宿命。

