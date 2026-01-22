41歲勇消詹能傑殉職！與護理師妻感情超好 分隊長哽咽：他女兒還這麼小

記者林盈君／基隆報導

21日晚間，基隆市樂利三街「台北生活家社區」、一處6樓高的民宅2樓發生火警，屋主女兒22歲羅女受困屋內，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，連續3度返回火場搜救，疑被濃煙嗆傷昏迷，送醫不治，讓同仁都非常難過，分隊長曹志榮更是悲傷哽咽，表示41歲的詹能傑做事認真負責，沒想到卻不幸殉職，家裡女兒還小、就讀國小4年級，說完情緒遲遲無法平復。

基隆深夜火警，41歲勇消詹能傑殉職。（圖／翻攝畫面）

據了解，詹能傑與弟弟都是消防員，弟弟詹庭豪過去任職基隆市消防局百福分隊，去年10月調到桃園。詹能傑的妻子是一名護理師，夫妻感情很好，2人育有一名女兒，目前就讀國小4年級，沒想到一場火災，就此天人永隔。

對此，基隆市長謝國樑今（22）一早，就在社群平台發文寫下「沉痛、哀悼！詹小隊長，已順利完成交託使命，感謝祢為市民生命安全的犧牲、奉獻。任務結束，辛苦了，一路好走！」向詹小隊長表達最崇高的敬意與謝意，也望家屬堅強、保重身體。

基隆深夜火警，41歲勇消詹能傑殉職。（圖／翻攝畫面）

基隆市消防局-角落消火伴臉書粉專貼出詹能傑照片，並寫道，慟！小隊長，任務已經結束！（圖／翻攝自基隆市消防局臉書）

