41歲卡古「路邊賣雞蛋糕」 遭酸「落魄擺攤」回應了！
娛樂中心／江姿儀報導
41歲藝人卡古（章瑞麟）出道14年，過去因模仿庹宗康、劉德華等大咖明星，在觀眾心中留下深刻印象，曾是前綜藝節目《瘋神無雙》班底他憑藉出色的模仿功力、逗趣又搞笑的風格，活躍於各大綜藝節目。近年他轉戰個人社群開直播，半月前開始經營起副業，擺攤賣起雞蛋糕。
41歲卡古近期斜槓經營副業，跟女友一起街邊擺攤賣雞蛋糕。（圖／翻攝自卡古臉書）
卡古近期斜槓經營副業，跟女友一起開設雞蛋糕小攤「卡咕咕雞蛋糕」，放下昔日明星光環，神情認真擺攤。根據《三立新聞網》報導，卡古受訪分享創業辛酸，這項副業成本約為10萬，除了購買生財器具、租下攤位倉庫之外，他還親力親為扛起非常重的麵粉原料爬4樓。他也不吝稱讚助手女友，透露自己給女友利潤的4成當報酬「很高耶，我投入成本很高」。然而他賣雞蛋糕也惹來非議，慘遭酸「落魄到去擺攤」，他坦言創業之路本來就充滿挑戰、不容易，表示「也許我在演藝圈貴人不多，但築夢踏實，有通告我還是很珍惜，但我把生活過好就好了」。
卡古擺攤賣雞蛋糕，開直播透露「生意還不錯」。（圖／翻攝自卡古臉書）
卡古昨（7日）曬出擺攤賣雞蛋糕的直播片段，中場休息笑喊「早上擺到下午，生意還不錯，現在已經沒有麵糊可以賣」，親切與網友互動。貼文曝光，不少粉絲暖心留言支持「找天去捧場！」、「卡古超帥」、「我覺得你真的超級搞笑」。目前卡古常邊擺攤邊開直播，連同是《瘋神無雙》班底的奇奇（溫宗霖）也前去探班，還曝光他累到睡著的畫面。
同是《瘋神無雙》班底的奇奇（溫宗霖）探班卡古賣雞蛋糕，還曝光他累到睡著的畫面。（圖／翻攝自IG ＠wenjackie）
原文出處：41歲卡古「路邊賣雞蛋糕」畫面流出！遭酸「落魄到去擺攤」回：不容易…
