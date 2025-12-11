41歲周曉涵親吐不婚原因：聽過太多「鬼故事」 認了曾經歷「兩個人的寂寞」

周曉涵（左）、蔡昌憲詮釋舞台劇《婚內失戀》中一對結婚15年的夫妻。艾彼新創股份有限公司提供

周曉涵首次挑戰舞台劇，演出《婚內失戀》封箱場，表示：「因為沒有挑戰過舞台劇，所以想要試試看，初體驗不太敢試大舞台（像國家戲劇院等級），所以想說在水源劇場演出可能是滿好的一個初嘗試。可以把自己以新人之姿丟進舞台劇的世界裡。」

蔡昌憲和周曉涵在劇中飾演一對婚姻進入磨合期的歡喜冤家，周曉涵認為自己雖未進入婚姻，但對這個議題有感，「聽很多朋友抱怨：婚姻真的是愛情的墳墓，婚前婚後兩個人，婚前的優點婚後變缺點，可以生小孩但不要結婚，老公是豬隊友等等。所以抱著好奇的心情來體會一下婚內失戀的感覺。」

41歲的周曉涵也坦言，雖沒結過婚，但談過幾段戀愛，「曾經在交往的過程中感受過『兩個人的寂寞』，我想感覺應該是有點雷同？當然會害怕這種婚姻啊！」周曉涵笑說自己聽過太多朋友大大小小的「鬼故事」，「所以這應該也是為什麼我已經到了適婚年齡卻還沒結婚的原因」。

蔡昌憲巧合與角色都結婚15年！「躲廁所」超有感

已婚的蔡昌憲談起接下舞台劇角色的心情：「之前劇場表演經驗大多都是音樂劇，第一次要挑戰舞台劇，而且又是以婚姻關係為主題，是我過去比較少呈現的角色面貌。我第一次看劇本時發現，我碰巧跟中班『阿偉（角色名）』一樣，在一段穩定關係邁入第15年，所以讀著讀著就覺得這個故事散發著一股光芒，我真的很想詮釋阿偉。」

《婚內失戀》舞台劇最終回封箱演出，何如芸（上至下）、柯叔元、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽、項婕如詮釋三種夫妻關係。艾彼新創股份有限公司提供

對於「婚內失戀」這個詞，蔡昌憲坦言一開始是好奇居多，因為比較不熟悉這個主題，他表示：「閱讀劇本的過程中，其實這些事件、狀況、對話，對身處在婚姻關係內的人都會蠻有共感，並且在不同的人生階段，感受到的會不盡相同。」

蔡昌憲也透露，自己看到劇本一段超級有感，「我對『老公的避風港——廁所』很有感，坐上馬桶，就可以拋開一切煩惱、焦躁。對於這樣的婚姻並不會害怕，更多是在思考如果我是阿偉，能夠怎麼面對」。



