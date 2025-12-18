41歲夏于喬圓夢當媽！華育徐明義教授：高齡懷孕別靠運氣，「這兩招」讓成功率加倍

藝人夏于喬與導演林書宇結婚6年，終於在41歲這年迎來好消息，她感性寫下：「現在開始，心跳聲有了兩種節奏。」這份喜悅讓無數備孕女性重燃希望。然而，在華育生殖醫學婦產科診所、被譽為「AMH之父」的徐明義教授眼中，高齡懷孕是一場必須精算數據的戰役。

徐明義教授直言：「對女性而言，時間是最大的敵人。」根據統計，45歲以上女性即使做試管嬰兒，活產率也僅剩1%到2%。若想複製夏于喬的好運氣，不能單靠順其自然，必須採取更科學的「分段策略」。

40歲後懷孕多難！為什麼AMH數值高不代表能生？

許多女性以為只要月經正常、外表凍齡，卵巢就一樣年輕，這是一個危險的誤區。徐明義教授指出，決定懷孕率的關鍵在於「卵子年齡」，而非子宮或外貌。他提出一個著名的「樂透理論」來解釋 AMH 與年齡的關係：

AMH是樂透張數： 代表卵子數量。

年齡是中獎率： 代表卵子品質。

40歲後的殘酷真相即使AMH數值不錯，但因為高齡導致卵子染色體異常率極高，健康卵子儲備量可能僅剩 3%。這也是為什麼許多高齡產婦容易面臨流產心碎的原因，高達70%至80%的流產源於胚胎染色體異常。

因此，徐明義教授建議 25歲以上女性就應定期檢測 AMH，了解自己的「卵子庫存量」，不要等到想生時才發現為時已晚。

試管嬰兒屢戰屢敗？靠兩招生育策略逆轉勝

針對高齡與反覆植入失敗的求子者，徐明義醫師強調不能用傳統做法，而應採取「分段治療 」搭配「胚胎面試」，這就是讓成功率翻倍的兩大關鍵。

分段治療：很多高齡求子者急著植入，卻忽略卵巢的環境。徐明義教授解釋，取卵時為了刺激排卵，體內荷爾蒙會劇烈波動，這時的子宮環境其實不利於著床，應先專注取卵並凍卵讓身體休息，之後再利用藥物或手術將卵巢調到最佳狀態後再進行植入。

胚胎面試：既然高齡卵子染色體異常率高，那就不要盲目植入。徐明義教授建議進行 PGT-A 篩檢，在植入前先「面試」胚胎。根據臨床數據，搭配 PGT-A 篩檢，可使 40 歲以上族群的懷孕率從 29.8% 大幅提升至 60.8%，減少植入不健康胚胎後的流產風險，避免媽媽身心受創。

高齡備孕該面對課題，設下停損點是關鍵

除了科學治療，心態上的「停損」與「轉念」也是高齡求子必須面對的課題。徐明義教授不僅是醫師，更像是陪伴患者的戰友，他強調「預防重於治療」。

卵巢功能低下： 若 AMH 數值過低，可諮詢醫師評估是否採用 PRP治療，這項技術有潛力提升排卵效率，為卵巢爭取最後機會。

理性停損點： 如果女性超過 45、46歲，或者AMH降至0.03幾近停經，這時若持續堅持，成功率極低且花費巨大。

夏于喬的幸福證明等待值得，而徐明義教授的專業告訴我們，在求子這條路上，精準的醫療決策比運氣更重要。透過科學的檢測與分段治療，高齡產婦依然有機會聽見那令人感動的「第二種心跳聲」。

徐明義教授提醒，無論是 25–40 歲仍在猶豫的職場女性，或已邁入高齡、積極求子的女性，時間始終是生育規劃中最不可忽視的關鍵因素。華育生殖醫學婦產科診所鼓勵女性及早進行生育能力評估，透過「AMH 抗穆勒氏管荷爾蒙」精準檢測，結合 AMH APP 協助正確理解卵子儲備狀況，並由專業醫療團隊整合年齡、身體條件與生活狀態，建立專屬的生育規劃策略，為未來人生保留更多主動與選擇的空間。

