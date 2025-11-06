41歲大牙曬「最美自拍」！首吐恢單4個月後深層體悟
生活中心／林依蓉報導
藝人大牙（周宜霈）在今年8月與小她7歲的阿廖師（廖勛威）宣布離婚，結束長達5年的婚姻關係。恢復單身近4個月的她，仍持續透過社群平台與粉絲分享日常。近日，她特地在個人Instagram上傳一張風格強烈、充滿女人味的自拍照，立刻吸引眾人目光。同時，大牙在貼文中引用一段網路句子，抒發自己離婚後的心境轉變與深刻體悟，正面的態度引發許多網友留言讚賞。
恢復單身的大牙仍持續透過社群平台與粉絲分享日常（圖／翻攝自IG@bigtooth）
藝人大牙（周宜霈）今年8月與小她7歲的阿廖師（廖勛威）宣布離婚，恢單至今近四個月的她，近日突然在Instagram社群平台公開一張充滿女人味的自拍照，並抒發離婚後的體悟，引來許多粉絲留言支持。照片中，大牙化著精緻妝容、身穿低胸黑色服飾，充滿自信與光采。她表示自己在網路上曾看到一段話「當你離開一段不再為了對方內耗的關係，你的光才會閃閃動人」，這句話深深觸動了她，似乎也呼應她離婚後的心境。接著她充滿自信寫下「無論是狀態、心態、樣子，我都喜歡現在的自己，貼近內心、無所畏懼」，還幽默自稱是「41歲的離婚老少女」，字裡行間充滿正能量。
大牙的正面態度引發許多網友留言讚賞（圖／翻攝自IG@bigtooth）
儘管大牙與前夫當時是因「更適合的關係是家人和朋友」而和平離婚，然而她這段「告別內耗」的體悟，卻被外界視為是對離婚後心境更深層的坦露，引來許多網友留言鼓勵，「不用加老那個字，看起來就是少女」、「經歷過一些事情，找到讓自己舒服的方法，好好生活」、「其實是更懂自己的少女」、「妳是最棒的」，鼓勵她享受當前的自在生活。
原文出處：大牙恢單4個月後首吐心聲「告別內耗」！ 曬女人味自拍：喜歡現在無所畏懼的自己
