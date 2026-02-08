41歲女星閃離富商「變這樣」！徐寅永暴肥10公斤 親吐整形副作用：假體全拆了

徐寅永的最新自拍照讓韓網驚呼「判若兩人」。翻攝IG@seoin0

韓國女星徐寅永前晚（6日）久違地在IG更新自拍照，「美貌再升級」的樣貌，引發韓國網友熱議。

徐寅永最新自拍照曝光

照片中，徐寅永與認識超過20年的閨密一同合照，搭配超萌的兔耳朵濾鏡，展現俏皮可愛的一面。長捲髮更與紅色緞帶相互呼應，逆齡般的透亮肌膚與如洋娃娃般的精緻五官，更讓網友驚呼連連。

徐寅永的最新自拍照搭配超萌的兔耳濾鏡，甜美模樣與先前嗆辣的螢幕形象差很大。翻攝IG@seoin0

徐寅永認了鼻子假體全拆了

徐寅永大方坦承以前鼻頭較尖，現已取出假體。翻攝IG@seoin0

徐寅永先前開直播時，曾大方坦言自己體重增加了約10公斤，更也談及自己的外貌變化，誠實表示，「現在已經把鼻子的假體全部取出了。以前不是只有鼻尖特別尖嗎？現在已經是不能再往鼻子裡放任何東西的狀態，全都拿掉了。」吐露整形後遺症。

徐寅永曾隨Jewelry出道！是韓國元祖女偶像

徐寅永曾是2000年代當紅韓國女團Jewelry一員，以招牌曲〈Super Star〉、〈One More Time〉紅極一時，徐寅永更曾參加實境綜藝《我們結婚了》累積高人氣，2010年退團後單飛發展，也曾唱響〈Cinderella〉等夯曲。

廣告 廣告

螢幕下的徐寅永，在2023年2月與圈外企業家男友結婚，但婚姻僅維持一年多，已在2024年11月宣告婚姻破局。

徐寅永（右二）曾是人氣女團Jewelry一員。翻攝IG@seoin0



回到原文

更多鏡報報導

血癌治癒首露面！《單身即地獄》巧克力歐巴「頂平頭」看秀 親吐：真的很想工作

曾獲封「NHK峰不二子」！美女主播搭電車「被重壓」 網驚：性騷擾吧？

這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題

天價102歲人瑞突娶68歲看護！兒孫醫院搶人「推輪椅狂奔」...真相大逆轉