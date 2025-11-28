41歲女星「不小心手滑」買房！宣布未來4年要做「這事」

娛樂中心／于士宸報導

41歲「資生堂千金」李宓過去曾是北一女學霸，後來考上第一志願台大戲劇系，畢業後憑藉美艷外型闖蕩演藝圈；2021年她與老公廖振宏（阿Q）結婚，婚後育有2子3女，升格「5寶媽」。今日（28），李宓親自在IG拋出驚人震撼彈，表示自己網購時「不小心手滑」買了一棟位在阿拉伯的房子，並將在2029交屋。回過神來，讓她又喜又憂，無奈宣布接下來4年要做「這1事」，消息曝光後引起大批粉絲震驚，掀起一陣熱議。

廣告 廣告





41歲「資生堂千金」國外買豪宅！稱「不小心手滑」宣布：未來4年要做這事

李宓2021年與老公廖振宏（阿Q）結婚，婚後升格「5寶媽」仍維持健美身材。（圖／翻攝自IG ＠mintangelme）









41歲「資生堂千金」國外買豪宅！稱「不小心手滑」宣布：未來4年要做這事

李宓「不小心手滑」買下一棟房，宣布「接下來4年要拚命賺錢了」。（圖／翻攝自IG ＠mintangelme）





藝人李宓擁有亮麗外表及火辣身材，因此獲封「小隋棠」稱號，升格5寶媽的她不但產後仍維持苗條身材，更在財力上展現出驚人實力。然而，經常透過社群平台分享生活的她，今日（28）突然在IG限時動態拋出驚人震撼彈，坦言自己在網購看房時，「不小心手滑」在網站買了一間阿拉伯的房子，接著曬出一張疑似建案的模擬圖，畫面中三棟看似新建的純白的建築圍繞著社區，相當奢華。而李宓也標出該地地標「阿布達比」，掀起全網震驚。





41歲「資生堂千金」國外買豪宅！稱「不小心手滑」宣布：未來4年要做這事

李宓自18歲開始進行微整，並在20年內砸了將近新台幣120萬元隆乳。（圖／翻攝自IG ＠mintangelme）





不僅如此，李宓也在限時動態宣布「不小心買房」的對應措施，宣布「接下來4年要拚命賺錢了」，並透露房子將在4年後2029交屋。回憶起過去學生時期，李宓曾兼職當模特兒卻被有心網友狠酸「胸部這麼小還來走秀」而感到自卑，因此她自18歲開始微整，並在20年內砸了將近新台幣120萬元隆乳，再次展現驚人的「鈔能力」。

原文出處：41歲「資生堂千金」國外買豪宅！稱「不小心手滑」宣布：未來4年要做這事

更多民視新聞報導

詹惟中酸高市「尖嘴猴腮」？486先生轟「格局落差」嗆這句

日本「最正宅女」合體周子瑜！「捧臉對視」嬌羞畫面流出

才離婚前夫！「超強美魔女」嘆：人性就是這樣…引網憂

