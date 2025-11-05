41歲女星0期乳癌「全切」 僅1%機率仍不幸復發

41歲日本女星藤原宏美在八年前因左胸突發劇痛，被診斷出罹患0期乳癌。儘管選擇了乳房全摘手術以降低復發風險，她仍在術後一年面臨復發，但經過七年的抗癌歷程，如今已能健康生活並重返演藝圈。

41歲日本女星藤原宏美在八年前因左胸突發劇痛，被診斷出罹患0期乳癌。 （示意圖／Pixabay）

日媒Chanto報導，藤原宏美回憶，自己原本身體非常健康，平日沒有任何不適，也從未做過乳癌檢查。2017年秋天，丈夫的手肘不小心碰到她的左胸，引發一股前所未有的劇痛。儘管一般認為乳癌不會疼痛，她仍決定前往專科醫院檢查。

廣告 廣告

經過超音波、乳房攝影及血液檢查，再加上CT與細胞組織檢查，兩個月後醫生確診她罹患「乳癌0期非浸潤癌」，意味癌細胞尚未擴散，仍侷限在乳管中。醫師表示：「0期也是癌，只是早期發現」，並提出三種治療方案：「左乳房全摘」、「左乳房全摘加重建」或「局部切除加放射線治療」。

面對診斷結果，藤原宏美難以接受需要全摘乳房的建議，尤其當時她正進行不孕治療，需服用促進女性荷爾蒙的藥物，而乳癌治療則需抑制荷爾蒙，兩者方向完全相反。在與丈夫深談後，她決定優先治療癌症，「畢竟生命才是最重要的」。

最初，藤原選擇「部分切除加放射線治療」，但因腫瘤已達4×4公分，醫師坦言「難以保留外形」。諮詢三位護理師後，她們一致建議全摘，理由是復發率最低，且重建手術隨時都能進行。藤原也曾向一位同樣罹患乳癌的前輩求助，對方展示自己「雙乳全摘」的身體，並說：「跟命比起來，沒有胸算什麼。」這些經歷促使藤原決定接受左乳房全摘手術。

日本女星藤原宏美 選擇了復發率僅1%的乳房全摘手術，但仍在一年後遭遇局部復發。 圖取自X

手術前，藤原特地為左胸拍下告別照片。然而，即使選擇了復發率僅1%的全摘手術，她仍在一年後遭遇局部復發。經過再次手術與放射線治療，如今自確診以來已過七年，她健康地生活著，也持續在演藝圈活動。

藤原表示：「我學到，身體發出的微小訊號絕不能忽視。也明白了，不論發生什麼事，只要願意面對，就一定能重新笑著生活。」她的經歷提醒人們，即使是早期癌症也不能輕忽，及早發現並積極治療是面對癌症的關鍵。

延伸閱讀

高雄電鍍廠排廢水！鳳山溪慘變「墨綠毒流」 環保局重罰

2025士林官邸菊展11/28登場 15展區打造花藝冒險

驚！太子集團竟在101有招待所 全台據點曝光