41歲尹恩惠169公分「長年維持47kg」 飲控法曝光：一天吃滿三餐，不節食也能瘦！

南韓女星尹恩惠出道自女團Baby V.O.X，現年41歲的她近日在YouTube頻道公開赴美旅遊的Vlog，其中與友人聊到關於減重的話題，再度引發大眾關注她的身材管理方式。

影片中，尹恩惠與友人在咖啡廳休息時，對方摸著她的肚子驚訝表示「真的瘦了很多」，並提到自己也想減掉10公斤。但尹恩惠認為那樣太辛苦，建議「減4到5公斤就很不錯了」，也分享自己的作息與飲食習慣，表示晚上若肚子太餓會難以入睡，「吃點東西再睡會比較好睡」，並不提倡極端節食。

尹恩惠vlog中展現窈窕身材。（圖片來源：YouTube 윤은혜의 EUNHYELOGIN）

尹恩惠也直接透露自己的身材數據，目前身高169公分，體重大概在47到48公斤之間。她坦言自己的骨架本就偏細，在影片中她穿上緊身褲，身形確實完全看不出贅肉，可見多年來努力自律的成果。

尹恩惠雖瘦，但不讓自己餓肚子。（圖片來源：IG y1003_grace）

尹恩惠過去曾公開「五大減重守則」，包含每天睡眠6至7小時、實施間歇性斷食、早上空腹喝橄欖油、每天攝取2至2.5公升的水。不過，雖然執行168間歇性斷食，但她還是會吃滿三餐，進食時按照蔬菜、蛋白質、碳水化合物的順序，降低血糖波動，更不容易發胖。

