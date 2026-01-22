41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小

詹能傑與女兒和妻子因1場火警天人永隔，令人不捨。（圖／翻攝自＠KLFD119）

基隆市樂利三街大型社區「台北生活家」於昨（21日）深夜發生重大火警，41歲的基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，為救出受困女子3度進入火場，最終因吸入過多濃煙不幸殉職。據悉，詹能傑的弟弟詹庭豪同為消防員，2人多年並肩救災，痛失兄長後他也緊急返回基隆；同時詹能傑家中更留下就讀國小4年級的女兒，以及身為護理師的妻子，感情深厚的他們如今因1場火警天人永隔，令人不捨。

基隆市樂利三街「台北生活家社區」昨晚間發生1起重大火警，1棟6樓高民宅的2樓突然起火，屋主22歲的女兒羅姓女子受困屋內。基隆市消防局獲報後迅速派員前往搶救，其中仁愛分隊小隊長、41歲的詹能傑在救援過程中，為了搜尋並救出受困民眾，連續3度重返火場。據了解，詹能傑疑似在行動中遭濃煙嗆傷而昏迷，經同仁緊急送醫搶救後仍宣告不治，英勇殉職的消息震撼消防界，也讓所有同仁難以接受。

據《三立新聞網》報導，仁愛分隊分隊長曹志榮談及此事時情緒潰堤、哽咽表示，詹能傑平時做事一向認真負責，對任務使命感極強，從未退縮，沒想到這次卻不幸在火場中犧牲生命。他也提到，詹能傑家中還有年幼的女兒，目前就讀國小4年級，想到孩子年紀尚小就失去父親，更讓人心痛，話語間多次停頓，情緒久久無法平復。據悉，詹能傑的妻子則是1名護理師，夫妻倆感情深厚，原本1家3口生活幸福，未料1場火警卻讓家庭天人永隔，留下無盡遺憾。

另據《鏡週刊》報導，詹能傑不僅是同仁眼中可靠的幹部，在消防體系中也有豐富的救災經驗。他畢業於警專第23期，從警消生涯以來，參與過多起國內重大災難的救援行動，包括復興航空空難、普悠瑪列車翻覆事故、太魯閣號408車次事故，以及0204花蓮地震中雲門翠堤大樓倒塌等重大搜救任務。長年衝鋒在第一線的表現，也讓他於108年獲得消防署頒發「消防績優救護人員」殊榮，被形容為「救災總是不落人後，順利完成交託使命。」

除了專業表現備受肯定，詹能傑在生活中也有溫暖的一面。他平時熱愛重機運動，假日時常騎車前往山區跑山，藉此紓解長期累積的工作壓力；在專業訓練方面，他持有多張證照，曾擔任災害防救訓練種子教官、安全駕駛種子教官，專業能力全面，對自我要求甚高，也時常以「現在的成就，是過去的努力」勉勵自己。

此外，基隆市消防局臉書粉專還曾在2022年介紹詹能傑與弟弟詹庭豪這對消防兄弟檔。兄弟倆名字1個「傑」、1個「豪」，因此被同仁暱稱為「詹氏兄弟」、「滿門豪傑」。弟弟詹庭豪晚哥哥4年投入消防工作，10多年來同樣參與過多起重大災害救援，過去任職於基隆市消防局百福分隊，並於去年10月調任至桃園市消防局蘆竹分隊服務。如今接獲哥哥殉職噩耗後，詹庭豪已向所屬單位請假，趕回基隆了解後續情況，這場突如其來的意外，也讓「滿門豪傑」永遠少了1人。

對此，基隆市長謝國樑於22日一早也在社群平台發文哀悼，寫下「詹小隊長，已順利完成交託使命，感謝祢為市民生命安全的犧牲、奉獻。任務結束，辛苦了，一路好走！」並向詹能傑表達最崇高的敬意與謝意，同時也期盼家屬能夠堅強，保重身體。

