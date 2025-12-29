41歲楊丞琳為巡演瘦3公斤！舞者吃披薩她啃地瓜 網驚豔：夢回《流星花園》小優

聖誕節當天，楊丞琳在社群平台分享《房間裡的大象》巡迴演唱會排練日常，自曝為了呈現最佳舞臺狀態，不僅嚴格控管飲食，還加碼高強度密集排練，目前已成功減重3公斤。影片中，她敬業又帶點可愛的模樣，讓網友瞬間回憶起《流星花園》時的小優形象。

影片中，楊丞琳公開了一日三餐，都是低油低鹽的健康餐：第一餐是白蘿蔔、蝦仁搭配茼蒿，為了慰勞一起辛苦排練的舞者，她還準備了香噴噴的披薩，而自己則以地瓜為主食，用天然碳水替代精製澱粉。第二餐是堅果藍莓優酪乳，她一邊吃一邊吐槽：「好健康好美味，但也好餓。」真實模樣讓人印象深刻。

其實楊丞琳8月底才做完一場手術，休息不久就投入密集排練。連續多日高強度訓練，讓她直言：「真的滿累的，你聽我聲音都啞了。」即便如此，她依舊絲毫不敢鬆懈，在排練間隙還抽空簽名，為粉絲準備限定周邊，敬業態度十足。

距離12月31日南昌開唱只剩半個月，楊丞琳的狀態隨著減重越發出色。雖然她喊吃不飽，但跳起舞來依然精神飽滿、動作俐落，網友紛紛留言讚「小優時代的靈動感回來了」、「這麼拼，一定要好好照顧身體」、「已經準備好跨年赴約啦」。

