41歲消防小隊長詹能傑殉職！還原他脫氧氣罩捨身救人 3度進火災搜救

殉職消防小隊詹能傑。照片是他過去從火場救出人的身影。取自基隆市消防局臉書



基隆市安樂區大樓火災2死、4人受傷送醫，一名死者為消防小隊長，殉職小隊長是41歲仁愛分隊成員詹能傑。詹能傑3次進入火場救人，第3次找到受困者余姓女子時，當時她仍有呼吸，小隊長當場把自己的氧氣面罩給余女，自己卻被嗆昏失聯，搜救人員約1小時後找到人，送醫不治殉職。

這場惡火發生在21日晚間10點多，起火後，濃煙來得又猛又快，從2樓開始很快灌滿樓梯與公共空間，4到6樓住戶撥打電話求救。一名22歲余姓女子受困火場。消防人員揹著氧氣鋼瓶和罩上氧氣及防煙面罩進屋搶救，小隊長詹能傑就是其中一員。

詹能傑3度進入火場搜救余女，第2次搜救出來時，還提醒其他搜救人員要小心，因為屋內雜物很多，且堆滿易燃衣物，若不慎碰撞，會像山一樣崩塌。

22日凌晨約1時，詹能傑第3次進入火場，發現受困余女倒塌的衣物壓住，且呼吸困難，當下，詹能傑立即把自己的面罩給她，自己被疑似因此被濃煙嗆昏後失聯。

22日凌晨2時，其他消防人員找到詹能傑，馬上拉出送醫搶救，遲至凌晨5時許宣告不治。受困余女今天清晨5時30分尋獲，緊急送醫搶救也不治。

