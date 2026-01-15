41歲熟女老菸槍 LDCT揪出肺癌病灶

LDCT檢查顯示，陳小姐右側肺部有一1.2公分大的毛玻璃結節。

（台北慈濟醫院提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

過去有長期吸菸史的41歲陳小姐，在醫療團隊的協助下戒菸近兩年，因符合政府公費「低劑量電腦斷層(LDCT)」篩檢條件，她依建議就醫檢查，卻意外發現右肺有一顆約1.2公分的毛玻璃結節，被轉診至胸腔外科門診，經單孔胸腔鏡微創手術切除病灶，術後病理檢查確診為肺腺癌第1期，目前定期回診追蹤中。

根據衛福部癌症登記資料，肺癌已連續43年高居國人癌症死因之首，台北慈濟醫院醫師洪嘉聰表示，早期肺癌幾乎沒有明顯症狀，多數患者是在疾病進展後，才可能出現咳嗽、咳血或呼吸不適等警訊，因此民眾較難察覺異樣。

洪嘉聰指出，LDCT篩檢是利用比傳統電腦斷層更低的輻射劑量，從多個角度掃描胸腔，重建出清晰的橫切面和立體影像，有助於偵測肺部的微小結節。相較於傳統胸部X光只有少數約百分之7的受檢者會出現疑似異常影像，LDCT能使初次篩檢的陽性比例提升至約百分之23至24，大幅增加早期病灶被發現的機會。

洪嘉聰表示，醫學進步，早期肺癌現今主流手術為單孔胸腔鏡手術，僅需從側胸開2至3公分的傷口，利用類似釘槍的自動縫合器，就能完成病灶切除與縫合；此外，針對高齡長者或經評估肺功能較差者，亦可考慮冷凍消融治療，在超音波影像導引下，將探針精準置入病灶，達到局部治療的效果。只要能在早期診斷並及時接受合適治療，病人的5年存活率高達九成，復發率約落在2至3成之間。