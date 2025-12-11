41歲生日不藏了！小禎公開激吻小7歲廚師男友放閃 超甜互動曝光

娛樂中心／台北報導

小禎日前認愛小7歲廚師男友ALAN，昨首度公開現身活動，她受訪透露兩人穩定交往半年，坦言正處於熱戀期，但還沒想到再婚這一步，爸爸胡瓜已見過對方，但媽媽秀秀還沒。而小禎9日迎來41歲生日舉辦生日派對，小7歲的廚師男友Alan（陳羿偉）當然也在場。這次小禎還大方公開與Alan的合照，更附上兩人的甜蜜吻照，閃瞎眾人。

小禎激吻男友放閃。（圖／翻攝自IG）

小禎在IG限時動態分享自己慶生的照片，她身穿一件酒紅色香奈兒上衣，男友Alan也站在一旁，兩人還在眾人起鬨下接吻，Alan也對女友甜喊生日快樂，成為這次慶生影片的最大彩蛋，現場充滿粉紅泡泡。而近日小禎在與佩甄創立的Podcast節目《禎甄要chat內》也首次細聊這段戀情，表示兩人是透過朋友牽線，穩聊3個月後才確定彼此心意。

小禎分享，她和Alan今年2月第一次見面，對方起初根本不知道對象是小禎，兩人前期只有透過IG聊天，3個月下來從分享日常、互相陪伴，逐漸走向穩定交往，Alan向她表態，希望彼此的關係能同時是好朋友、好夥伴、好情人，小禎也進而感受到Alan的真誠，「他是真心想了解你，聊久了就變成習慣。」

