41歲男假意配合臨檢衝車逃 狂飆涉20違規恐吞29萬元罰款

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市三重警分局員警，昨（28）日晚間9時左右，在轄內三重區大同南路、環河南路口，發現41歲黃姓男子，疑開車不穩十分可疑，於是上前盤查。三重警分局表示，不料黃男假意配合後，卻突然開車逃逸。員警約8分鐘後，在三重區中正北路540巷內，成功攔獲黃嫌。酒測後，黃男酒測值為0.50mg/l，已超標。另外針對他狂飆違規部分，開出20張罰單共約新台幣29萬餘元罰款。

警方表示，員警巡邏時，發現1輛自小客車，行車路徑不穩十分可疑，於是上前盤查，黃姓男駕駛假意配合盤查，卻突然開車加速逃逸。員警尾隨待機並通報攔截圍捕，約8分鐘後，成功攔停黃姓駕駛，實施酒測後，他的酒測值為0.50mg/l，全案訊後依公共危險罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

三重警分局表示，至於黃男沿途狂飆涉嫌交通違規部分，依道路交通處罰條例開出拒檢逃逸1件、紅燈右轉3件、闖紅燈5件、轉彎未打方向燈1件、跨越雙黃線2件、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道1件、遇停標字的交岔路口，不依規定停讓3件、變換車道未打方向燈2件、酒駕1件等。共可罰新台幣29萬餘元。

照片來源：新北市警方提供

