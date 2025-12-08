41歲男星斜槓賣雞蛋糕！遭網酸「落魄到去擺攤」 正面回應：把生活過好就好

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

41歲本土男星卡古（章瑞麟）曾因模仿劉德華、庹宗康等藝人走紅，後將重心轉往直播。他日前在社群上發文，分享在七堵市場、南興市場等地擺攤賣雞蛋糕，卻遭網友狠酸「落魄到去擺攤」。

卡古2017年接受節目改造計畫整形，眼睛、鼻子、下巴等都有動刀，原以為以新的樣貌出現會獲得大家好評，沒想到竟事與願違，工作銳減，讓他只能吃老本，一度陷入憂鬱。

卡古昨（8）日趁空檔時開直播透露，自己在七堵擺攤賣雞蛋糕：「從早上開始擺攤，今天生意還不錯，現在已經沒有麵糊可以賣了。」表示可以暫時休息一下，等備料好後會繼續賣。他並透露每週五、週日的白天會出來擺攤，邀請大家多多捧場。

許多網友紛紛留言為他打氣：「找天去捧場，剛好有要去基隆！」、「腳踏實地、堂堂正正的為生存奮鬥那裡不對了」、「不偷不搶自食其力就已經比其他人強很多了」、「比嘴臭的強萬倍！」

根據三立新聞報導，卡古近年除了上節目，也有在幕後拍片接案，他近日斜槓賣起「卡咕咕雞蛋糕」，透露曾在直播中被網友酸，但他強調創業路本來就不容易，「也許我在演藝圈貴人不多，但築夢踏實，有通告我還是很珍惜，但我把生活過好就好了。」



