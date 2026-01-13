41歲男星體態標準卻嚴重脂肪肝！研究推薦1飲食 肝臟脂肪降38.9％

41歲香港男星周奕瑋日前自爆接受肝功能檢查時，發現肝臟纖維化硬度、脂肪肝數值都嚴重超標，尤其脂肪肝問題特別嚴重，甚至被確診重度脂肪肝。

周奕瑋是香港有名的主持人及演員，也經常在網路上分享日本旅遊、美食資訊，雖然喜歡四處吃東西，但外型體格始終保持標準。周奕瑋說，一直以為自己身體很健康，所以以前沒有做過身體檢查，卻沒想到頭一次檢查就發現有嚴重脂肪肝，讓他非常震驚。

綠色地中海飲食有效降肝臟脂肪

近期醫學研究發現，非酒精性脂肪肝不僅與體重有關，更與日常飲食習慣和生活型態密切相連。營養師薛曉晶指出，透過適當飲食調整和生活方式改變，大多數人都能有效預防甚至逆轉脂肪肝的發展，而且這些改變多半不需藥物治療，只要持之以恆執行。

廣告 廣告

2021年《Gut》期刊研究顯示，採用綠色地中海飲食18個月後，受試者肝臟脂肪平均下降38.9％，遠高於一般健康飲食的12.2％。薛曉晶表示，這種飲食模式特別強調多酚含量高的食材，如綠茶和植物性食物，並減少紅肉與加工食品的攝取。也因此，改善脂肪肝的關鍵不在於「少吃」，而是「吃對」食物，並搭配每日運動，建議可從午餐加入一把烤堅果和一杯無糖綠茶開始調整。

規律運動改善肝功能

此外，運動在脂肪肝治療中也扮演關鍵角色。2017年《Journal of Hepatology》發布的系統性回顧指出，即使體重變化不明顯，每周進行3次、每次40分鐘的有氧運動，如快走、騎車或游泳，就能顯著降低肝臟脂肪含量。

薛曉晶補充說，不喜歡跑步的人也有替代選擇，2014年《World Journal of Gastroenterology》研究證實，阻力訓練同樣有效，而且更適合心肺耐力較差的人，建議每周安排2至3次簡單的阻力訓練，能對肝酵素、體脂肪與胰島素阻抗產生正向影響。

看更多：護肝食物怎麼選？權威研究：咖啡和不起眼的這種小菜很利肝



優質睡眠與情緒管理也是肝臟健康的隱形守護者

除了飲食和運動，睡眠品質與情緒管理也對肝臟健康至關重要。薛曉晶引述2022年《World Journal of Gastroenterology》研究，睡眠時間少於6小時會加重胰島素阻抗、提升非酒精性脂肪肝風險；若合併睡眠呼吸中止症，更可能加劇肝臟發炎。

熬夜、壓力大、飲食不規律和缺乏運動，都會造成「脂肪堆積加發炎加劇」的惡性循環。薛曉晶建議，每晚保持7～8小時優質睡眠，每天留出10分鐘進行深呼吸或冥想，壓力大時可選擇慢走、聆聽音樂或芳療等舒壓方法。

看更多：沈玉琳驚傳住ICU 疑B肝帶原猛爆性肝炎！醫：黃疸臉色蠟黃危險了

戒菸戒酒是關鍵 阻止脂肪肝惡化

薛曉晶強調，戒菸和戒酒對於阻止脂肪肝惡化至關重要。2017年《Scandinavian Journal of Gastroenterology》研究顯示，吸菸會增加肝臟纖維化風險，並促使肝細胞更容易發炎壞死。而即使只是偶爾飲酒，也會提高非酒精性脂肪性肝炎與肝纖維化的風險。目前全球醫學共識認為，非酒精性脂肪肝患者應完全戒酒，保護肝臟健康。

脂肪肝是可逆轉的疾病，只要從日常飲食、生活作息、運動及情緒管理著手，持續實踐綠色地中海飲食、控制熱量攝取、規律運動、保持良好睡眠品質，並戒除菸酒，就能有效改善肝臟健康，阻止疾病進展。

看更多：肝衰竭會口臭！糖尿病、腎臟病有特殊氣味 這些症狀是肝臟在求救



◎ 圖片來源／翻攝自周奕瑋IG

◎ 資料來源／薛曉晶營養師

更多健康2.0報導

瓊瑤御用男星趙學煌逝！醫師：臥床難防併發症 避全身癱瘓可以「這樣做」

很多人天天都在做！醫點名「1習慣」最危險 胰臟癌風險增2.3倍

愛吃酸菜、醃漬物注意！這款筍乾防腐劑、漂白劑含量都超標



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章