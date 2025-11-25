41歲男涉毒駕 小貨車載3人還有毒品通緝犯

cnews204251125a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市金山警分局石門分駐所代理所長王品正、老梅派出所副所長江孟學、警員潘惠宗、王芋翔等人，日前晚間10時14分許，在轄內石門區台2線29.2公里處，執行擴大臨檢勤務，攔獲41歲王姓男子駕駛的自小客貨車。金山警分局表示，員警除當場逮獲58歲盧姓男通緝犯，也查獲二級毒品安非他命等毒品。釐清毒品歸屬後，已分別將車上的4人移送偵辦。

警方表示，當天晚間員警攔檢王姓男子，駕駛的自小客貨車，當時車上共有4人，包含47歲蔣姓女子、43歲蔣姓女子及58歲盧姓男子等人。透過唾液檢測及測試觀察紀錄，發現王姓駕駛疑有吸食毒品。他也坦承開車前曾施用毒品。員警除依法製單告發，並查扣車輛。訊後依違反毒品危害防制條例及公共危險（毒駕）罪嫌，函送士林地方檢察署偵辦。

廣告 廣告

cnews204251125a08

金山警分局表示，員警盤查過程發現，當時車內4人都明顯神情慌張，而盧姓男子更是屢次提供假身分證字號，而且不配合盤查。員警將盧男帶離車內檢視身分證件，竟清查出他是士林地檢署發布的毒品通緝犯。搜身後也在他身上，起獲3包二級毒品安非他命。訊後依毒品通緝及違反毒品危害防制條例現行犯，將盧男移送士林地方檢察署。

金山警方表示，由於查獲毒品及盧男的通緝身分，員警連同王姓駕駛、2名蔣姓女子等，還有車輛全都帶返派出所偵辦。在派出所內實施搜身後，也在47歲蔣姓女子身上，查獲二級毒品安非他命2包。訊後也將她依違反毒品危害防制條例現行犯，移送士林地方檢察署偵辦。至於另1名蔣姓女子，則驗尿後函送士林地方檢察署偵辦。

cnews204251125a09

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

警所女所長識破白牌車超載 拔槍逮5逃逸移工

水豚君偶裝見面會啟動 新店碧潭推假日限定造型雞蛋糕

【文章轉載請註明出處】