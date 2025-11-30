41歲瘦護理師無三高竟中風！睡眠不足、壓力成隱形推手

現代人工作繁忙，生活壓力大，中風不再是中老年人的專利。一名41歲護理師身材纖細、無三高，卻因頭痛一個月就醫，診斷為腦中風，長期勞累和睡眠不足是主因。

一名41歲護理師身材纖細、無三高，卻因頭痛一個月就醫，診斷為腦中風。（示意圖／非當事人／報系資料照）

阮綜合醫院神經外科主任張志任表示，這位任職於醫院重症病房的護理師身材相當纖細，沒有高血壓、高血糖、高血脂三高問題，也不抽菸喝酒。然而，她因持續一個月的頭痛，且最近一週出現嘔吐、暈眩等症狀難以忍受，前往醫院檢查。

經頭部電腦斷層掃描檢查後，發現是右側小腦梗塞導致阻塞性水腦症，醫療團隊立即為她進行下枕骨切開術減壓並引流腦脊髓液，術後一週便順利出院。

廣告 廣告

張志任指出，梗塞性腦中風通常好發於中老年人、肥胖者或有三高的族群。然而，現代人面臨的壓力、熬夜與不規律的生活習慣，已成為中風的隱形推手，導致45歲以下年輕型中風病例逐漸增加。

張志任強調，年輕型中風令人擔憂之處，在於後遺症與壽命的拉鋸戰。（示意圖／Pixabay）

以這名護理師為例，她雖然沒有三高，身體質量指數（BMI）僅17.8，低於健康體位的18.5至24之間，卻因長期勞累和睡眠不足而罹患腦梗塞型中風。

年輕型中風的關鍵因素在於生活型態，張志任解釋，不規律作息、長期熬夜、過度壓力、抽菸、過量飲酒、不均衡飲食等，都可能誘發血管異常收縮，進而導致腦出血或腦梗塞。特別是高鹽高脂飲食會使血液變得濃稠，增加血壓與血管負擔，形成惡性循環，一旦腦血管承受不住壓力，就可能突然破裂或栓塞。

張志任強調，年輕型中風令人擔憂之處，在於後遺症與壽命的拉鋸戰。台灣人平均餘命約80歲，若在40歲就中風，患者可能需要帶著半邊癱瘓、失語症或其他神經缺陷生活數十年，不僅嚴重影響患者的生活品質，也會對家庭和整體社會造成沉重的照護負擔。

延伸閱讀

影/高雄騎士沿街播放「空襲警報」引恐慌 最高罰1800

被女學生震撼！賴清德認了：演算法導致同溫層太厚「社會對立嚴重」

川普擬承認俄占領土！美特使與川普女婿將前往莫斯科提停戰方案