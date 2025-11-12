41歲C羅迎來最後一舞！2026世界盃將寫下新紀錄 退休倒數計時啟動
葡萄牙足球巨星「C羅」Cristiano Ronaldo今（12）日接受美國媒體CNN專訪時透露，2026年世界盃足球賽將是最後一次參賽，也是生涯第六度踏上世界盃舞台，寫下足壇新紀錄。「當然會是最後一次，因為我那時已經41歲了。」C羅透過葡萄牙國家隊訓練營視訊連線受訪時說道，語氣平靜卻帶著決心。
2026年世界盃將於6月11日在美國、墨西哥與加拿大開踢，參賽隊伍擴增至48支，是史上最大規模。葡萄牙目前在歐洲區F組以3勝1和、積分10分居首，只要在本週對愛爾蘭與亞美尼亞的兩戰中再拿兩分，就能提前鎖定參賽資格。C羅在四場資格賽攻進五球，將國家隊進球紀錄推進至143球，持續刷新世界紀錄。
談到生涯，C羅明確指出退休時程：「當我說『很快』，意思是大概一、兩年內。」C羅坦言現在雖然仍保持良好狀態，但也明白時間不等人。「我現在感覺很好，還能進球，也仍覺得自己敏捷、迅速。我為足球奉獻25年，締造許多紀錄，我真的感到自豪。現在只想享受比賽、活在當下。」
C羅與阿根廷球王Lionel Messi都將迎來個人生涯第六次世界盃，超越德國名將Lothar Matthäus的五屆紀錄。屆時Messi將以衛冕冠軍身分出征，年滿39歲。不過，梅西近日受訪時曾表示，尚未決定是否會參加2026年世界盃。
世界盃仍是C羅生涯中唯一尚未奪下的冠軍榮耀。2016年，曾率葡萄牙奪得歐洲盃冠軍，如今盼能在最後一屆世界盃畫下完美句點。現效力沙烏地阿拉伯球隊Al Nassr的C羅，也在今年6月與球團續約兩年。
C羅日前在與英國主持人Piers Morgan的訪談中也談及退休心情：「那一天會很難熬，可能會哭，但我會準備好。因為我知道自己已經盡全力了。」
