之前為您報導過彰化有一間繁殖貓舍，老闆自稱欠債500萬，無力飼養場內41隻品種貓，開放領養，卻被發現貓舍環境髒亂，還害貓咪生病，動防所不只開罰也將貓咪全帶回安置，12號舉辦第一場送養會，現場採公開抽籤，一共送養10隻貓，19號將會舉辦第二場。

41隻品種貓獲救 認養會「喵掌一伸」全場萌喊。(圖／TVBS)

在流浪狗中途之家舉辦的貓咪認養會上，現場傳來陣陣掌聲與驚呼，幸運抽中的民眾正式成為「鏟屎官」。有認養民眾表示，感到非常開心被「喵精靈召喚」，未來無論生老病死都會珍惜、保護並陪伴牠到最後。

廣告 廣告

老闆欠債貓舍髒亂 40隻品種貓抽籤尋新家。(圖／TVBS)

這次認養活動中，一位幸運民眾認養了一隻1歲的英國短毛貓。填好資料後，貓咪從籠子中伸出貓掌與新主人初次見面，這可愛的舉動讓現場所有人的音調立刻提高，彷彿被心臟爆擊般感動。另一位女性認養者則抽中了一隻暹羅貓，她表示已經為新成員想好了名字。

貓咪從籠子中伸出貓掌與新主人初次見面，這可愛的舉動讓現場所有人的音調立刻提高。(圖／TVBS)

這批貓咪來自彰化一間繁殖貓舍，該貓舍老闆先前聲稱自己遭遇詐騙，欠債500萬元而無法繼續飼養大量品種貓。然而，愛貓人士發現該貓舍的飼養環境髒亂，甚至導致貓咪生病，因此動物防疫所介入處理，將41隻貓咪帶回安置。

愛貓人士發現該貓舍的飼養環境髒亂，因此動物防疫所介入處理，將41隻貓咪帶回安置。(圖／TVBS)

第一場認養會於12日舉行，當天成功送出10隻貓咪。第二場認養會將於19日舉辦，預計送養20隻貓咪。認養條件包括必須設籍彰化縣，且認養後1年內不能變更飼主，這些規定是為了避免有心人士轉賣貓咪。

更多 TVBS 報導

彰化貓舍業者稱遭詐騙無力再養貓 動保所介入急帶回41貓

彰化驚見「非洲哥吉拉」鋒利爪引恐慌 爬蟲迷搶著認養

日本「蘿莉」蹲下…貓鑽裙底！狂吸1億人朝聖 真實身分超震撼

市集攤買2奶酪「可餵肉泥」 遭控把貓變活招牌

