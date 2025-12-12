41隻品種貓開放抽籤認養 人氣「貓王」26人搶登記

彰化縣 / 綜合報導

彰化縣日前查獲一處寵物業者，疑似不當飼養，場內的41隻品種貓被沒入安置，這些品種貓，有高人氣的英國短毛貓、布偶貓、暹羅貓等等，動物防疫所要幫貓咪找新家，同時避免被有心人領走轉賣，於是採公開抽籤的方式來決定認養人，其中人氣王英國短毛貓，甚至有26人登記抽籤，最後中籤的民眾，直呼太幸運了。

籠子裡的英國短毛貓，相當親人，不時伸出爪子和民眾握手，可愛模樣成了人氣「貓王」，民眾說：「欸，轉頭了。」英國短毛貓，市價最貴要6萬元，為了領養牠，有26人登記抽籤，最後中籤的魏小姐，還不敢相信自己這麼幸運，短毛貓中籤民眾魏小姐說：「很開心，好驚訝喔，因為心裡一直在默念25號，結果剛中(籤)的時候，就頭皮發麻。」工作人員說：「4號，好，恭喜4號」。

另一隻市價最貴要8萬元的暹羅貓，被這名施小姐抽中，她只有養過狗的經驗，這次幸運中籤，她迫不及待要帶貓咪回家，連名字都想好了，記者VS.暹羅貓中籤民眾施小姐說：「(要叫什麼名字)，叫，曼啾。」

上個月，彰化縣內一家寵物業者，被發現疑似不當飼養，動物防疫所依動保法，把場內41隻品種貓沒入安置，這些品種貓包括英國短毛貓、布偶貓、暹羅貓等，為了幫貓咪找新家，又要避免有心人領養後轉賣，動防所採公開抽籤的方式，來決定認養人。

動防所代理課長江建忠說：「後續我們會以電話聯繫方式，甚至到他們的住家，現場去做追蹤。」41隻品種貓市價都不菲，這次有機會可以抽籤帶回家，吸引近百人報名，動防所後續也會持續追蹤，讓貓咪能得到最好的照顧。

