41顆「皮全破」冷凍水餃誤賣出！ 業者急尋「天選之人」

新北永和一家知名冷凍水餃業者近期發生作業疏失，誤將原先因品相不佳、外皮破損而特別挑出的41顆瑕疵水餃，意外打包並售出。店員解釋，原本是品管環節將瑕疵品挑出隔離，卻因員工一時疏忽，又不小心將這袋「外皮全破」的水餃賣了出去。店家發現後緊急發文，希望能尋獲這位買到的「天選之人」並給予補償。



冷凍水餃向來是民眾方便快速的料理首選，滾水下鍋幾分鐘便白胖Q彈、內餡多汁；然而煮水餃最怕皮破餡漏，若買到整包41顆全破的水餃，恐怕就不是單純運氣不好。老闆親自發文尋找這位「另類幸運兒」的貼文一出，立刻引發網友熱議。有人打趣地說這樣的尋人方式相當可愛，也有網友笑稱，消費者若真的買到，說不定只會以為是自己廚藝不精，才把水餃全煮破了。

對於店家的疏失，民眾受訪時表示，若只摻雜一兩顆瑕疵尚可接受，但若整包皆破損則難以諒解，心情勢必受到影響，建議店家應加強員工訓練。《EBC東森新聞》實際走訪店家購買同款高麗菜蝦仁水餃，檢視一包40顆當中，僅見一兩顆有些微裂痕，顯示售出整包嚴重破損的水餃確屬罕見個案。



業者發文強調，該包「外皮全破」的水餃是在12月29日至30日之間售出。店家除誠摯致歉外，也呼籲民眾若發現下鍋後水餃幾乎全數破裂，請盡快與店家聯繫；店家承諾將提供全額退費，並願意再額外補送一包全新的冷凍水餃以示補償。

