41 年老屋揉合日式侘寂與北歐極簡，實現光影流動的 35 坪無障礙好宅

編輯 陳思靜｜圖片提供 恆岳設計

小編帶你看好宅

41年35坪老屋曾受困於封閉的庭院與幽暗的光線所擾，透過設計師的巧手轉譯，以一種結合日式靜謐與北歐極簡融合的侘寂風重獲新生。



改造的靈魂始於對於光線流動的追求。建築外觀以乾淨俐落的白色，搭配長型直紋壓花玻璃與清玻璃共構，在抵禦溫差與提升安全性的同時，更為室內篩濾出一層朦朧而優雅的隱私光影。腳下的磨光水泥地坪，從室外無縫延伸至室內，獨立的出入口設計，既守護了屋主的個人隱私，也為前來協助家務的母親，預留了一道既便利又安全的動線。



進入室內，玄關的設計展現了極致的體貼。懸浮式樓梯巧妙化解了地勢落差，搭配收斂平面確實用的扶手與開放式條狀隔板鞋櫃，每一處細節皆是為家中長輩量身打造的溫柔。客廳和廚房的配置以靈活與舒適為主，落地牛皮沙發與大尺寸臥榻的搭配，為家庭成員創造出理想的休憩空間；廚房中島則做為。母親經常在榻榻米床上小憩，感受陽光灑入的溫暖與寧靜。

小編的最愛

私領域則將「無礙」發揮至極，主衛浴的止滑地磚與全室無階差設計，讓安全與美感並行。當現代智慧家居系統遠端調控著最適宜的溫濕度，歸家的屋主在推門瞬間，迎上一盞暖心的明燈，這座老屋不再只是遮風避雨的殼，而是承載家人情感、呼吸著自由光影的永恆港灣。

廣告 廣告

恆岳設計／蔡岳儒

地址：台北市中山區林森北路50號4樓-1

電話：0937070794、02-25627755

Email：hengyuehdesign@gmail.com

網站：http://www.hengyueh.com.tw/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>恆岳設計

立即聯絡>>>恆岳設計