41％支持倒閣！林濁水喊「哭笑不得」：不是憲政危機

行政院長卓榮泰先前宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修正案，有民調顯示，41%民眾表示支持在野黨對行政院發動倒閣、36.4%表示不支持。前立委林濁水直呼「真哭笑不得」，並認為這說明遇到的不是憲政危機而是更根源性的「憲法危機」，憲法規範根本處處矛盾，處處缺陷。

據《震傳媒》去年12月24日公布的民調，當民眾被問及「行政院長卓榮泰不副署立法院通過的《財劃法》，請問您支不支持在野黨對行政院發動倒閣(對行政院長提出不信任案，總統可解散國會重新改選)？」結果顯示，非常支持21.5%、還算支持19.4%、不太支持20.1%、非常不支持16.3%。

林濁水昨（14）日在臉書提及上述民調分析，從2024年2月以來包括，立法院擴權、選罷法修法、財劃法修法、憲訴法修法、大罷免，面對排山倒海的民主憲政爭議，民進黨每爭必站在民眾少數一方，但這次終於站在多數一方，但狀況詭異，因多數民眾認為卓榮泰不副署是錯了，該罰（贊成倒閣），令林直呼「真哭笑不得」。

林濁水直言，面對如此詭異的情形，顯見遇到的政治危機甚至不是朝野政黨道德有虧、不肯好好運作憲政規範的憲政危機，而是更根源性的「憲法危機」，也就是憲法規範根本處處矛盾，處處缺陷的「憲法本身危機」。

林濁水說目前台灣的憲政大學者們都刻意迴避這個根本危機，因此彼此爭得面紅耳赤，雖然全都引經據典，雄辯滔滔，但是伴隨的既是論述破綻處處，更不可能在實務上引導大家脫出困境。

上述民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年12月21日至12月23日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,077人（加權前家戶536份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

