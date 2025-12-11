4100項證據當前 柯文哲稱司法重要一天將奮戰到底

台北地院今起10個工作天展開柯文哲弊案最終言詞辯論。（鏡報李智為）

民眾黨前主席柯文哲弊案，台北地院今（11日）起10個工作天展開最終言詞辯論程序，11名被告同時到庭，今明2天先進行證據提示，將對法院用以判決的證人及被告供詞筆錄935份等供述證據及USB行動硬碟檔案等逾3100項非供述證據提示給被告及律師表示意見，下週起進行檢察官論告及被告答辯，預計12月24日辯論終結。

柯文哲今出庭前表示，今天是台灣司法史上重要的一天，他為自己的清白、公務員的尊嚴及社會的公平正義奮戰到底，柯文哲表示，本來今天希望用法庭直播讓大家知道發生什麼事，結果直播變記錄片。

廣告 廣告

柯文哲在台北市長任內在京華城容積率弊案涉圖利京華城121億餘元及政治獻金案，目前審理中的共有11被告，其餘共犯朱亞虎等人緩起訴，全案11被告加上偵審其間約談傳喚的159證人，供述證據共有935份筆錄，供述證據爭執點主要是彭振聲認罪證詞、朱亞虎認罪證詞、邵琇珮認罪證詞、柯文哲應訊時對為何在USB隨身硬碟記「小沈1500」表示「這樣才知道誰幫助過我們」等筆錄。

非供述證據共有約3100項，主要是柯文哲的A1-37 USB行動式硬中的金主名單等碟檔及被告與證人間的LINE對話截圖、匯款資料、公文、會議記錄、柯的手諭黃色便利貼、相關公司資料、橘子（許芷瑜）入出境記錄等。

今提示證據2天後，接續自12月15日起至12月24日的8個上班日，將每日進行全天言詞辯論及最後攻防。若進度受影響，法院另備12月26日至31日4天彈性庭期。依目前規劃，若能如期辯結，最快可能於農曆年前宣判；但因無被告在押，實際宣判時點仍可能落在年後。

更多鏡週刊報導

富商鍾文智潛逃案 失職法官邱忠義年終獎金恐少30萬

內幕／助理費除罪矛盾升高 藍委被撂話「聽黨意」青壯派不爽釀跑票

綠營共諜遭重判及續押 何仁傑二審出庭大喊沒做過