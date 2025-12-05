417北檢前違法集會 檢方首度約談朱立倫、楊智伃

〔記者王定傳／台北報導〕國民黨主席朱立倫、發言人楊智伃、立委謝龍介等人，在檢方偵辦國民黨台北市黨部集體造假連署罷免案時，於4月17日，檢方約談台北市黨部主委黃呂錦茹時，號召群眾到台北地檢署外違法集會，涉違反集會遊行法，3人4月間已赴警局說明，台北地檢署今首度約談3人進行偵訊；據了解，謝龍介請假，楊已進入地檢署，朱尚未抵達。

北檢偵辦連署罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶造假案，4月17日指揮台北市調查處，兵分6路直奔國民黨台北市黨部、第一區黨部等6處搜索，約談當時的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿及第一區黨部執行長曾繁川；當晚，朱立倫號召群眾至北檢抗議，現場最多集結約700人，清晨5時許得知聲押結果後，朱另號召4月26日上凱道抗議。

警方蒐證發現，晚上七度舉牌勸導、警告、命令解散，但朱等3人與現場群眾持續違法集會；謝龍介當晚也涉嫌號召群眾，拉倒警方在北檢外架設的柵欄、進入集會禁制區，因此報請檢察官指揮偵辦，並分別將3人的通知書寄出、送達，並要求他們28日上午10時到案說明。

朱立倫在凱道426大遊行發表演說後，隨即帶領立委謝龍介、國民黨發言人楊智伃，到台北市警察局中正一分局接受約談，歷經約一小時半後離開分局，他走出分局大門就向媒體、群眾說，憲法有規定集會結社自由，賴清德要沒收人民聲音。

