417聚眾包圍北檢違反集遊法 朱立倫、楊智伃今以被告身分出庭

今年4月17日，台北地檢署偵辦罷免綠委死亡連署案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，當晚，時任國民黨主席朱立倫下令黨員北檢集結，過程中，警方先後7次舉牌無效，群眾甚至推倒柵欄抗議，台北市警察局依涉犯《集會遊行法》，將朱立倫、立委謝龍介、國民黨發言人楊智伃3人函送法辦，台北地檢署今(12/5)日以被告身分傳楊智伃、朱立倫到案釐清案情。

檢察官在今日上午10時先傳喚楊智伃到案，11時傳喚朱立倫，據了解，同樣被列為首謀的立委謝龍介，檢察官也原本在今日傳他到案，但因立院開議向檢察官請假，因此另訂庭期再傳他到案。

當朱立倫下令當晚北檢集結時，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、多位黨籍民意代表及黨、支持群眾約500餘人陸續抵達台北地檢署大門外，警方佈署160警力，且拉起拒馬和柵欄，朱立倫向群眾喊話表示，真正的大罷免就是罷免獨裁者、罷免總統賴清德，總統賴清德砍到底，藍營就戰到凱道，4月26日上凱道下架綠共獨裁者。

過程中，警方自晚上18時46分至20時51分對朱立倫、謝龍介、楊智伃等3人共舉牌7次，包括勸導1次、警告3次、命令解散1次、制止2次。但群眾仍在3人號召下，在北檢前高呼「戰獨裁、站出來」口號，且衝破柵欄，闖進北檢管制區，場面十分火爆。

事後，內政部長劉世芳點名國民黨主席朱立倫、立委謝龍介、黨發言人楊智伃並列北檢陳抗首謀，4月26日，朱立倫3人到台北市警局中正一分局製作筆錄，隨後警方將3人以涉犯《集會遊行法》，函送北檢偵辦。

當時，朱立倫在警局製作完筆錄離開警局時，面對支持群眾及媒體表示，賴清德要內政部長劉世芳指定朱立倫、謝龍介、楊智伃，用恐嚇手段讓我們不敢抗議，相信這是絕不可能達成的目的，人民有集會結社自由，今天賴清德要沒收人民聲音，讓我們放棄，「我們不會屈服，會持續勇敢站出來。」

