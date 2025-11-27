42個社區盡顯亮麗色彩 彰化縣社造博覽會11/30北斗奠安宮停車場舉行

▲彰化縣社區營造博覽會將於11月30日下午1時在北斗奠安宮停車場盛大舉行，集結全縣42個社區與60個主題攤位，毫無保留地全面展現彰化各處社區的特色亮點與社造成果。（圖／彰化縣文化局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣社區營造博覽會將於11月30日下午1時在北斗奠安宮停車場盛大舉行，集結全縣42個社區與60個主題攤位，毫無保留地全面展現彰化各處社區的特色亮點與社造成果。縣長王惠美邀請大家蒞臨參與，走入社區、體驗創意，逛遊社區。一起在悠閒的週末午後，伴隨著灑下金黃色光輝的湛藍天際，走入鄉間聚集的人潮，看見屬於彰化縣每個鄉鎮的迷人敘事。

現場除精彩藝文展演、市集展售、闖關活動及手作體驗外，最吸睛的莫過於全台限定的「巨型混凝土扭蛋車」！以大型混凝土車改裝而成，讓人感受彷彿走進巨人王國的震撼，活動當日於現場攤位闖關集滿5個章即可免費獲得1次扭蛋抽獎機會，數量有限，抽完即止。凡於現場消費滿200元，還可參加「好康摸彩」，65吋液晶電視、氣炸鍋、烤箱等超值好禮等您帶回家！

此外，自即日起至12月28日期間，還有8條「魅力走讀~社區小旅行」，有快樂趣~田中老街巡禮、圈芬-探索芬園風味x文化漫時光、東螺泥巴控窯趣、田尾迷路小旅行、巡禮寶地斗溫情-文化美食𨑨迌去、百年紅磚之鑰-七彩寶石之謎、廍同凡響的社區輕旅行、卡里善之樹村落實境解謎，報名方式自即日起洽承辦單位報名，提供約千人名額，額滿即止，邀請大家展開步伐，用足跡感受這片土地獨特的肌理，嗅聞每個地方的人文風情。