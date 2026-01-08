42個【無】全場看傻！國防部挨酸脫褲子放屁

▲空軍司令部記者會段落都標示【無】，讓民眾看傻眼。（圖／國防部提供）

[NOWnews今日新聞] 國防部推動〈國軍機密資訊精準標示精進作法〉，原定往來公文書、報告書等必須註記機密等級，不過6日才說取消，空軍司令部昨（7）日上午召開記者會說明飛官辛柏毅上尉失聯一事時，24頁說明簡報上就出現42個【無】，讓觀看記者會的立委和民眾都傻眼。對此，前國民黨副發言人、台北市議員參選人賴苡任今（8）日狠酸，國防部長顧立雄吃飽太閒，脫褲子放屁。

賴苡任今發文指出，國防部搞一個【無】、【密】、【極】、【絕】四等級的保密程度，規定在一份文件中的每個段落後面都要加上去，這不是脫褲子放屁，什麼是脫褲子放屁？

廣告 廣告

賴苡任表示，一份文件如果整份都是「無機密」，但唯一一段落是「絕對機密」，那請問這份文件到底機密不機密？如果只有一段是「絕對機密」，那就整份文件歸類在「絕對機密」就好，況且每段都加上機密等級，等於官方變相幫忙畫重點，以後共諜拿到文件，直接看每段落的最後機密等級，就知道重點在哪裡，實在蠢得可以。

賴苡任痛批，之前才有NCC擾民，現在有國防部擾基層文書人員，顧立雄真的是天才到無法形容。如果是「無機密」，那就不用寫了嘛，何必每份文件後面還要加上【無】？我國國防部長愚蠢的程度，令人難以置信。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國防部記者會滿滿標示【無】挨轟！顧立雄：為了與美軍實質交流

F-16V夜航失事關鍵在防撞系統？張延廷怒嗆：交貨一拖再拖

暗夜風浪中不放棄！海巡搜救F-16V飛官辛柏毅畫面曝光