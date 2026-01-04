42億元豪宅遭持刀入侵！女星遭兇嫌反控「殺人未遂」堅強發聲了

Nana遭小偷持凶器闖入住宅，竟被歹徒告殺人未遂。取自IG@jin_a_nana



曾獲選「世界第一美」、女團After School前成員的南韓女星Nana（本名林珍兒），位於京畿道九里市的豪宅，2025年11月15日遭劫匪持刀闖入，當時只有她和媽媽兩人在家，母女倆和搶匪爆發激烈的肢體衝突，最終成功將嫌犯壓制。該名小偷被依「特殊強盜傷害」起訴，豈料，他反過來控告Nana殺人未遂及傷害罪，且寫了5張信聲稱「被Nana施暴」。

針對全案出現令人傻眼最新進展，Nana2日在IG發文，坦言「知道自己被提告已經有一段時間了」，為了遵守與粉絲簽名會的承諾，「不會輕易被打倒」。NANA所屬經紀公司 SUBLIME也表示，NANA與家人的身體與精神痛苦至今仍持續，「儘管如此，加害者毫無反省之意，甚至另案對 NANA 提出告訴，利用受害者為知名人士的身分，進行反人道行為，造成二次傷害。」

根據《JTBC新聞室》報導，在押的嫌犯A被依「特殊強盜傷害」起訴，在偵查初期坦承犯行，不過，近期突然翻供，指稱自己犯案時未持凶器，也未對被害人造成傷害，主張NANA在制伏自己時的行為涉嫌殺人未遂。

嫌犯A在2025年11月15日驚傳遭劫匪持刀闖入位於京畿道九里市的豪宅，當時韓媒報導，這名30多歲的男子A闖入豪宅後，持刀向Nana與其母親威脅勒索金錢，但兩人經激烈掙扎後，成功制伏對方，警消抵達後，將人送醫治療。據了解，A受到輕傷。

Nana（나나）以 After School 出道，後轉戰戲劇圈，《The Good Wife》、《Kill It》、《出師表》等。據了解，NANA在3月購入該豪宅，總價為韓幣42億元（約新台幣9,920萬元），住同一社區的鄰居還有韓韶禧。

