42免簽國旅客來美 擬審查5年社群紀錄 台灣也入列

美國海關和邊境保護局公布，擬對42個免簽證國家來美的旅客審查過去五年的社群媒體資料，對旅遊業及旅客都將造成影響。（美聯社）

聯邦海關與邊境保護局(CBP)9日提交一項提案，宣布從英國、法國、德國和南韓等免簽證國家來美的旅客，可能很快也必須接受長達五年的社群媒體使用紀錄審查。

「紐約時報」報導，這項改變勢將影響符合免簽計畫資格的遊客，該計畫允許來自42個國家的人們獲取「電子旅行授權」(ESTA)後，無需簽證即可在美停留最多90天。台灣也適用ESTA計畫。

CBP將要求申請人提供過去十年電郵地址

CBP於9日透過聯邦公報(Federal Register)公告的文件顯示，該計畫要求申請人提供多項個人資訊，包括社群媒體、過去十年的電郵地址，以及父母、配偶、手足和子女的姓名、生日、居住地和出生地。

依照現行制度，來自免簽國家的申請人必須註冊有效期兩年的ESTA、繳納40元規費，並提交電子郵件、住家地址、電話號碼和緊急聯絡人資料。

CBP新措施呼應川普政府的類似移民簽證政策，後者審查部分簽證申請人的社群媒體，包括申請H-1B技術勞工簽證、學生或學者簽證的對象。

此外，美國政府也計畫向許多外籍人士收取250元的「簽證誠信費」(visa integrity fee)，但具備免簽國家資格的訪客可免繳這筆費用。

旅遊業群起反對「簽證誠信費」，20多家旅遊業者聯盟去年11月連署寄出反對信，關切這筆費用會改變數百萬名潛在外國遊客的訪美計畫，其中包括那些準備來美觀看2026年世界盃足球賽等運動賽事的觀眾。

CBP在公報中表示，新規定將接受60天的公評意見。

專精移民事務的「費戈曼律師事務所」(Fragomen law firm)示警，若新計畫獲准實行，CBP可能會在未來數周或數月內逐步採取新措施。

透過社媒篩選入境對象 與以往大不同

該事務所合夥人庫柏(Bo Cooper)表示，政府透過社群媒體篩選入境對象的方式，與執法機關過去利用社群媒體查核特定事實的做法大為不同。

庫柏說：「新方法包括審查網路言論，並據其內容決定是否批准申請人的旅行文件並制定相應的政策，觀察後續旅遊數據的變化會很有趣。」

該事務所警告，政府增加資料蒐集可能導致旅客在獲得前往美國的許可時等待時間變長，「也更可能被標記為需要更嚴格審查」。

數位權利組織電子邊疆基金會（Electronic Frontier Foundation）的高級職員律師庫科普（Sophia Cope）在聲明中表示，強制性的社群媒體揭露與監控將「加劇對公民自由的傷害」。

她補充說：「這並未被證明能有效找出恐怖分子或其他壞人，但會使無辜旅客噤聲，並侵犯他們以及他們在美國的家人、朋友和同事的隱私。」

