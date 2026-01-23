42坪平凡中古屋化身滿分辦公室! 意料之外的紅讓老空間時髦翻身

編輯 Jessie Chang｜圖片提供 竹村空間 ZHUCUN Design

小編帶你看好宅

你印象中的辦公室是什麼樣的呢?白色牆面搭配藍色格板，還是白色肌理與木質的點綴?不管是哪一種，高雄鼓山這間42坪的商業空間，絕對顛覆你的想像!歷經歲月洗禮的中古屋，不僅天花低矮、樑柱明顯，還存在採光不足與風水疑慮。竹村空間先根據需求重塑格局，再以部分裸露的天花挑高空間感，精心調配的色彩規劃更是讓平凡的辦公空間完美翻身。



因原始結構天花低矮、樑體壓迫，設計師選擇將部分天花裸露，形成一個橫跨四個空間的完整圓型，並以藏青色鋪陳，並將空調設備延伸至裸露位置，方便維修也在無形中挑高屋高，外觀上看起來則就像獨特的裝飾造型。辦公區將收納沿側邊樑下規劃，辦公桌則落於空間中央，行走動線順暢便利。



大會議室位於臨窗處，寬敞的長桌可以容納20人同時使用，窗邊還利用建築結構反樑規劃一排座椅，並以意料之外的紅色覆蓋，消弭存在感也可以增加使用人數。會議室還設有智能系統，整合窗簾、影音、燈光等設備，提供更加多元的使用情境，操作上也更便利。會客區設計跳脫傳統的嚴肅，選用米色沙發搭配精挑細選茶几軟裝，模擬溫馨的客廳氛圍，讓會議氛圍更顯鬆弛，能激盪出更多元的火花。



小編的最愛

洗手間設計採用獨立空調與換氣系統，並以隱藏式手法整合於空間之中，在確保空氣清新流通的同時，也完整保留整體的質感美學。隔間則選用鋁框玻璃設計，透過黑色框線與洗手台材質相互呼應，不僅強化空間一致性，也在無形中提升使用時的舒適度，使整體質感更顯升級。

竹村空間 ZHUCUN Design／魏近庭

地址：高雄市鼓山區明倫路48號3樓

電話：0924163777、07-5522536

Email：zhucun48@gmail.com

網站：http://www.zhu-cun.com

