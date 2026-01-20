42天橫掃832件毒駕！新北警啟動「酒毒大執法」 侯友宜：絕不手軟

新北警方即日起展開交通大執法，全面查緝毒駕和酒駕，呼籲用路人別心存僥倖。（圖／翻攝畫面）

因應國內近期發生多起酒駕及毒駕引發的重大交通事故，新北市長侯友宜於市政會議中嚴正宣示，將強力防制相關違法行為，要求警察機關展現「零容忍」決心。新北市政府警察局宣布，自即日起實施「酒（毒）駕大執法」，全面強化查緝力道，確保市民交通安全。

根據新北市警方最新統計數據，毒駕問題依然嚴峻且濫用情形普遍，2025年新北市共取締酒後駕車4586件，其中涉及刑法公共危險罪者達1757件；施用毒品後駕車則取締1501件。

而在42天內，警方即查獲832件毒駕案件，顯示毒駕行為已對交通安全與執法量能造成高度衝擊。侯友宜市長，毒駕與酒駕同樣會嚴重損害駕駛判斷力，是不可忽視的重大安全隱憂，已責成市府團隊對毒駕行為「絕不手軟、全力以赴」。

新北警表示，本次專案大執法將自1月20日起持續至3月5日。考量農曆春節將近，尾牙及春酒聚會頻繁，警方將結合全市警力執行「區域聯防」，鎖定餐飲營業場所密集路段、各區域聯外道路，以及酒毒駕高風險時段與地點。執法過程中，警方除設置路檢點及機動巡邏攔檢外，也將運用唾液快篩等科技工具，提高查緝密度與即時性，全力打擊酒毒後駕車行為。

新北市警察局再次呼籲，防制工作24小時不間斷，民眾應落實「酒前不開車」原則。若參與聚會飲酒，請善用大眾運輸、計程車或代駕服務；飲酒後翌日若體內仍有殘餘酒精，也應避免自行駕車。警方提醒，切勿心存僥倖，唯有守法駕駛才能共同維護自身及他人的生命安全。

