42天狂抓832件毒駕！侯友宜重話：絕不手軟

[NOWnews今日新聞] 新北市政府今（14）日上午召開市政會議，市長侯友宜受訪時說明近年防制毒品與毒駕的執行成果，他指出，隨著新興毒品快速擴散，尤其是依托咪酯濫用情形嚴重，市府早在2年多前即向中央反映問題，要求正視毒駕對公共安全造成的威脅。

侯友宜表示，在中央與地方聯手下，已針對毒駕展開專案性防制行動，新北市並編列預算導入依托咪酯快速檢驗試劑，大幅提升查緝效率，啟用試劑短短42天內，就查獲832件毒駕案件，已占全年查緝量的47%，顯示快速檢驗工具在執法與嚇阻上發揮關鍵效果。

不過，侯友宜也坦言，數據同時反映出毒駕問題依然嚴峻，濫用情形仍相當普遍，他已責成市府團隊及警察機關持續強力執法，對毒駕「絕不手軟、全力以赴」，尤其農曆春節將近、尾牙聚會頻繁，酒駕與毒駕交織，對用路安全構成更大風險，相關取締力道將進一步加強。

最後，侯友宜強調，市府防制毒品的範圍不僅限於毒駕，包含電子煙與各類新興毒品都將納入重點查緝項目，期盼透過高密度執法與宣導，讓市民能夠安心過年、平安返家。

